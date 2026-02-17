Когда снаружи посуда покрыта темным слоем пригоревшего жира, проблему реально решить за короткое время, сообщает Vsn. Для этого понадобится уксус, сода или мыло.

Как почистить сковородку?

Самый простой вариант - пищевая сода. Она хорошо справляется с жиром и застарелым налетом. Чтобы очистить внутреннюю поверхность, достаточно насыпать 2 – 3 столовые ложки соды, добавить немного воды до состояния густой массы и поставить сковородку на слабый огонь.

Через 5 – 7 минут нагревания смесь размягчит загрязнения. После остывания поверхность легко протереть губкой. Для внешней части сковородки соду смешивают с водой до густой пасты, наносят на загрязненные участки и оставляют примерно на 15 – 20 минут. Далее достаточно пройтись жесткой стороной губки.

Сковорода всегда будет чистой / Фото Unsplash

Если нагар плотный и давний, поможет сочетание соды с уксусом. Поверхность сначала посыпают содой, а затем осторожно добавляют уксус. Во время реакции загрязнение размягчается.

Через 10 – 15 минут все смывают теплой водой. При необходимости процедуру можно повторить.

Еще один действенный способ - хозяйственное мыло. Половину бруска натирают, добавляют воду и доводят смесь до кипения прямо в сковородке. После 10 – 15 минут кипячения нагар становится значительно мягче и без труда снимается губкой. Важно учитывать тип покрытия.

Для антипригарных поверхностей не стоит использовать абразивные щетки - они оставляют царапины. Чугун после мытья нужно хорошо высушить и тонко смазать маслом, чтобы предотвратить ржавчину.

Также не следует резко охлаждать горячую сковородку - перепады температур вредят покрытию.

Как правильно сушить сковородку?

После мытья сковородку нужно полностью высушить. Не оставлять на воздухе, а насухо вытереть – полотенцем или коротким прогревом на плите, пишет Eva solo.

Особенно это касается чугуна и углеродистой стали. Если оставить их мокрыми, появится ржавчина. А вот алюминиевые и нержавеющие модели достаточно тщательно вытереть – без перегрева.

Не все сковородки можно ставить в посудомоечную машину. Чугун – категорически нет. Агрессивные моющие средства смывают защитный слой жира, после чего металл быстро ржавеет.

Антипригарные покрытия также не любят машинное мытье – высокая температура и щелочные средства постепенно разрушают слой. Нержавейка обычно выдерживает посудомоечную машину, но частое мытье может оставлять тусклые пятна.

Хранить сковородки "одна в одну" можно, но между антипригарными поверхностями стоит класть салфетку, бумагу или специальные разделители – чтобы не поцарапать покрытие. Чугунные модели лучше держать в сухом месте с доступом воздуха, без герметичных контейнеров.

Какие советы стоит попробовать?