Какой прибор съедает больше всего света дома: обогнал даже пылесос

В большинстве кухонь есть электрочайник, однако этот девайс способен потреблять немало света. Прибор даже обгоняет пылесос, поэтому счет за электроэнергию незаметно становится больше.

Оказывается, что кипячение одного литра воды за 2 минуты забирает столько энергии, сколько светодиодная лампа за 2 суток непрерывной работы, пишет 24 Канал со ссылкой на Kobieta w INTERIA.PL.

Как уменьшить расходы на электроэнергию?

Нагревайте необходимый объем

Объем энергии зависит от количества налитой воды, температуры воды и эффективности прибора. Нагрев лишней воды влияет на более долгую работу чайника, соответственно и на лишний нагрев воды.

Избегайте повторного кипячения

Не стоит перезапускать чайник с той же водой, потому что это только лишние и ненужные расходы. Для большинства напитков не нужен кипяток, потому что температура 90 градусов является оптимальной для большинства сортов чая и кофе. Если регулятора температуры нет, то чайник можно выкидывать сразу после того, как он начнет активно шипеть. Благодаря этому трюку удастся снизить расходы на 20% каждый день.



Пластиковый электрочайник дольше нагревается / Фото Freepik

Подберите правильную модель

Мощные модели хоть и кипятят воду быстрее, но не всегда экономнее. Лучшее соотношение скорости и расхода у чайников на 1800 – 2200 Вт.

Чайник из нержавеющей стали хорошо держит тепло, а вода дольше остается горячей. В стекле нагретая вода быстрее остывает. Пластик прогревается медленнее, поэтому кипячение длится дольше.

Подсветка, дисплей, эффекты изменения цвета также влияют на потребление дополнительной электроэнергии.

Много света потребляют другие приборы, которые не стоит подключать к удлинителю, пишет Express. Нельзя подключать микроволновую печь, холодильник и стиральную машину к удлинителю из-за высокого энергопотребления, что может привести к перегреву кабеля.

К стене нужно подключать посудомоечные машины, сушилки, обогреватели, кондиционеры, фены, плойки, утюги, кофеварки и тостеры.

Какие еще советы надо знать?