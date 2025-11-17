Какой прибор съедает больше всего света дома: обогнал даже пылесос
- Электрочайник может потреблять больше электроэнергии, чем пылесос, особенно при кипячении воды.
- Чтобы уменьшить затраты энергии, рекомендуется нагревать только нужный объем воды, избегать повторного кипячения, и выбирать чайник с оптимальной мощностью и материалом.
В большинстве кухонь есть электрочайник, однако этот девайс способен потреблять немало света. Прибор даже обгоняет пылесос, поэтому счет за электроэнергию незаметно становится больше.
Оказывается, что кипячение одного литра воды за 2 минуты забирает столько энергии, сколько светодиодная лампа за 2 суток непрерывной работы, пишет 24 Канал со ссылкой на Kobieta w INTERIA.PL.
Читайте также Что нельзя наливать в отсек для воды в утюге, чтобы не уничтожить его
Как уменьшить расходы на электроэнергию?
Нагревайте необходимый объем
Объем энергии зависит от количества налитой воды, температуры воды и эффективности прибора. Нагрев лишней воды влияет на более долгую работу чайника, соответственно и на лишний нагрев воды.
Избегайте повторного кипячения
Не стоит перезапускать чайник с той же водой, потому что это только лишние и ненужные расходы. Для большинства напитков не нужен кипяток, потому что температура 90 градусов является оптимальной для большинства сортов чая и кофе. Если регулятора температуры нет, то чайник можно выкидывать сразу после того, как он начнет активно шипеть. Благодаря этому трюку удастся снизить расходы на 20% каждый день.
Пластиковый электрочайник дольше нагревается / Фото Freepik
Подберите правильную модель
Мощные модели хоть и кипятят воду быстрее, но не всегда экономнее. Лучшее соотношение скорости и расхода у чайников на 1800 – 2200 Вт.
Чайник из нержавеющей стали хорошо держит тепло, а вода дольше остается горячей. В стекле нагретая вода быстрее остывает. Пластик прогревается медленнее, поэтому кипячение длится дольше.
Подсветка, дисплей, эффекты изменения цвета также влияют на потребление дополнительной электроэнергии.
Много света потребляют другие приборы, которые не стоит подключать к удлинителю, пишет Express. Нельзя подключать микроволновую печь, холодильник и стиральную машину к удлинителю из-за высокого энергопотребления, что может привести к перегреву кабеля.
К стене нужно подключать посудомоечные машины, сушилки, обогреватели, кондиционеры, фены, плойки, утюги, кофеварки и тостеры.
Какие еще советы надо знать?
Зарядные устройства для телефонов, ноутбуков и планшетов потребляют энергию даже в режиме ожидания.
Пользовательница TikTok подсчитала, что одно мытье посудомоечной машины стоит примерно 13 гривен.
Частые вопросы
Сколько энергии потребляет кипячение одного литра воды за 2 минуты?
Кипячение одного литра воды за 2 минуты забирает столько энергии, сколько светодиодная лампа за 2 суток непрерывной работы.
Как можно уменьшить расходы на электроэнергию при пользовании чайником?
Для уменьшения расходов на электроэнергию следует нагревать только необходимый объем воды, избегать повторного кипячения и выбирать правильную модель чайника с оптимальной мощностью 1800 - 2200 Вт.
Какие материалы чайников влияют на энергоэффективность?
Чайники из нержавеющей стали хорошо держат тепло, а вода дольше остается горячей. В стеклянных чайниках нагретая вода быстрее остывает, а пластиковые прогреваются медленнее, что продлевает процесс кипячения.