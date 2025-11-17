Який прилад з'їдає найбільше світла вдома: обігнав навіть пилосос

У більшості кухонь є електрочайник, однак цей девайс здатен споживати чимало світла. Прилад навіть обганяє пилосос, тож рахунок за електроенергію непомітно стає більшим.

Виявляється, що кип’ятіння одного літра води за 2 хвилини забирає стільки енергії, скільки світлодіодна лампа за 2 доби безперервної роботи, пише 24 Канал з посиланням на Kobieta w INTERIA.PL.

Як зменшити витрати на електроенергію?

Нагрівайте необхідний об’єм

Обсяг енергії залежить від кількості налитої води, температури води та ефективності приладу. Нагрівання зайвої води впливає на довшу роботу чайника, тож відповідно й на зайвий нагрів води.

Уникайте повторного кип’ятіння

Не варто перезапускати чайник з тією ж водою, бо це лише зайві та непотрібні витрати. Для більшості напоїв не потрібен окріп, бо температура 90 градусів є оптимальною для більшості сортів чаю та кави. Якщо регулятора температури немає, то чайник можна википати одразу після того, як він почне активно шипіти. Завдяки цьому трюку вдасться знизити витрати на 20% кожного дня.



Пластиковий електрочайник довше нагрівається / Фото Freepik

Підберіть правильну модель

Потужні моделі хоч і кип’ятять воду швидше, але не завжди економніше. Найкраще співвідношення швидкості та витрат у чайників на 1800 – 2200 Вт.

Чайник з нержавіючої сталі добре тримає тепло, а вода довше залишається гарячою. У склі нагріта вода швидше остигає. Пластик прогрівається повільніше, тому кип’ятіння триває довше.

Підсвітка, дисплей, ефекти зміни кольору також впливають на споживання додаткової електроенергії.

Багато світла споживають інші прилади, які не варто підключати до подовжувача, пише Express. Не можна підключати мікрохвильову піч, холодильник та пральну машину до подовжувача через високе енергоспоживання, що може призвести до перегріву кабелю.

До стіни потрібно підключати посудомийні машини, сушарки, обігрівачі, кондиціонери, фени, плойки, праски, кавоварки і тостери.

Які ще поради треба знати?