Морозы без помилования: сколько градусов выдерживают куры в курятнике без обогрева
- В сухом, закрытом от сквозняков курятнике взрослые куры могут выдерживать температуру до -5 градусов, но при -10 градусах это уже режим выживания.
- Для безопасности кур в мороз следует максимально закрыть помещение от сквозняков, часто давать теплую воду и при необходимости включить обогрев.
Зима для кур начинается не с первого снега. Ее начало для этих птиц можно ознаменовать первыми морозами.
Когда ночью температура падает далеко ниже нуля, а в курятнике становится тихо и сыро, хозяева начинают задумываться о безопасности своих птиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Аnimalinn. Граница между "перезимуют нормально" и "начнутся проблемы" проходит тонко.
Интересно Для раннего и обильного урожая: что посеять в декабре на рассаду
Какие морозы способны выдержать куры в курятнике без обогрева?
В сухом, закрытом от сквозняков курятнике здоровые взрослые куры могут спокойно выдерживать температуру до -5 градусов. Здесь стоит учесть несколько существенных условий – подстилка должна быть толстая, а воздух не влажный. Кратковременно куры способны пережить и -10 градусов. Однако это уже режим выживания, а не нормального существования.
В такие дни птицы меньше двигаются, больше сидят, потребляют больше корма и быстро теряют производительность. Температура ниже -10 градусов без обогрева становится опасной, особенно для гребней и лап. Обморожение появляется незаметно, но лечится тяжело.
В таких случаях яйценоскость падает почти до нуля. Чтобы защитить кур от таких морозов, следует максимально закрыть помещение от сквозняков, часто давать пить теплую воду. А если ситуация становится критической – включить обогрев или перевести птиц в безопасное место. Если не соблюсти эти правила, то есть риск потери кур.
До речі, знайти все для опалення курника, кліматичну техніку за найкращими цінами можна на Prom. А ще інфрачервоні та каталітичні обігрівачі, котел-каструлю, керамічні панелі та купу всього для дому та господарства. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Что делать с курами зимой?
Зимой куры нуждаются в большем количестве источников энергии, сообщает Riversystems. Зерно, теплые влажные мешанки, доступ к чистой, не ледяной воде – это критично.
Позаботьтесь о курах сейчас – и они вас отблагодарят хорошей яйценоскостью.
Какие советы пригодятся?
Если на кастрюлях и сковородках накопилась грязь – ее можно избавиться легко и за копейки.
А избавиться от сырости на кухне зимой можно и без дополнительного отопления.
Частые вопросы
Какую минимальную температуру могут выдержать куры в курятнике без обогрева?
В сухом, закрытом от сквозняков курятнике здоровые взрослые куры могут выдерживать температуру до -5 градусов. При -10 градусах это уже режим выживания, а не нормального существования.
Какие угрозы возникают для кур при температурах ниже -10 градусов?
Температура ниже -10 градусов без обогрева становится опасной для кур, особенно для гребней и лап. Обморожение появляется незаметно, но его трудно лечить. Несучесть падает почти до нуля.
Какие меры рекомендуется принимать для защиты кур от морозов?
Чтобы защитить кур от морозов, следует закрыть помещение от сквозняков, давать теплую воду, а при критических ситуациях - включить обогрев или перевести птиц в безопасное место.