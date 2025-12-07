Как красиво украсить елку на 2026 год: трендовые украшения, которые стоит купить

Банты давно входят в рождественскую эстетику, но в этом сезоне они окончательно переходят в статус главного акцента. Теперь это полноценный стильный элемент, который задает настроение всей елке.

Чтобы украсить елку трендово, советуем выбирать банты, которые помогут создать праздничный декор, пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home. Красивые элементы бантов на елке подарят современный и дорогой вид елке.

Какие украшения на елку являются трендовыми?

Большой бант

Тренд на большой бант набрал обороты, и теперь им хотят украсить елку все. В моде бархатные, атласные банты, которые могут стать главным акцентом на елке. Красивый бант вместо рождественской звезды на горе елки добавляет ощущение роскоши.



Большой бант на елке входит в моду / Фото Pinterest

Ставка на полоски и клетку

Однотонные банты являются классикой, которая никогда не выйдет из моды. Но если хочется сделать елку еще более эффектной, то можно выбрать самые популярные принты – полоску или клетку. Они также сделают декор уютным и интересным.

Обратите внимание на органзу

Среди материалов появился новый фаворит – и это органза. Она довольно легкая, полупрозрачная и создает домашнее настроение. Такой нежный декор подойдет для тех, кто любит минимализм.

Банты с жемчужинками

В магазинах этого года можно найти много декорированных бантов даже с жемчужными акцентами. Такая деталь добавляет роскоши и выглядит дорого.

