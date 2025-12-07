Як красиво прикрасити ялинку на 2026 рік: трендовий аксесуар, який варто купити

Банти давно входять до різдвяної естетики, але цього сезону вони остаточно переходять в статус головного акценту. Тепер це повноцінний стильний елемент, який задає настрій усій ялинці.

Щоб прикрасити ялинку трендово, радимо обирати банти, які допоможуть створити святковий декор, пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home. Красиві елементи бантів на ялинці подарують сучасний та дорогий вигляд ялинці.

Читайте також Ялинка стоятиме до Різдва: прості трюки, щоб вона була свіжа та пахуча

Які прикраси на ялинку є трендовими?

Великий бант

Тренд на великий бант набрав обертів, тож тепер ним хочуть прикрасити ялинку всі. У моді оксамитові, атласні банти, які можуть стати головним акцентом на ялинці. Красивий бант замість різдвяної зірки на горі ялинки додає відчуття розкоші.



Великий бант на ялинці входить в моду / Фото Pinterest

Ставка на смужки та клітинку

Однотонні банти є класикою, яка ніколи не вийде з моди. Та якщо хочеться зробити ялинку ще ефектнішою, то можна обрати найпопулярніші принти – смужку чи клітинку. Вони також зроблять декор затишним й цікавим.

До речі, знайти штучну чи живу ялинку за найкращими цінами можна на Prom. А ще гірлянди, кульки та усілякі прикраси. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Зверніть увагу на органзу

Серед матеріалів з’явився новий фаворит – і це органза. Вона доволі легка, напівпрозора й створює домашній настрій. Такий ніжний декор підійде для тих, хто любить мінімалізм.

Банти з перлинками

У магазинах цього року можна знайти багато декорованих бантів навіть з перлинними акцентами. Така деталь додає розкоші й виглядає дорого.

До речі, на живих ялинках можуть ховатися павуки, пише The Mirror. Блогерка Дейзі Алула рекомендує завезти ялинку на автомийку та промити її мийкою високого тиску, щоб позбутися павуків перед занесенням в дім. Якщо немає можливості використати машину, можна струсити ялинку після купівлі, щоб видалити дрібних комах.

Які ще є цікаві лайфхаки?