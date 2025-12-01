Большинство начнут покупать елку уже в начале декабря, чтобы добавить праздничности в дом ко дню святого Николая, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Часто тепло в квартире сокращает жизнь дерева, но есть несколько секретов, которые помогут простоять зеленой красавице до Рождества и Нового года.

Сколько времени живет елка?

В среднем свежесрезанная елка может простоять 3 – 4 недели, однако все зависит от ухода. Если забывать о поливе, то срок может сократиться и до 2 недель.

Чем лучше дерево увлажнено и чем дальше оно стоит от каминов, батарей и других источников тепла, тем дольше будет сохраняться его свежесть,

– отметил ландшафтный дизайнер Сэм Ниманн.

Как правильно ухаживать за елкой?

Главная потребность – вода

Очень важно не допустить подставке с водой стать сухой, потому что елка быстро закупоривает срез и потом уже не сможет эффективно пить воду. Перед тем, как поставить дерево в подставку, нужно сделать свежий срез – отрезать пол сантиметра от основания. Это поможет елке лучше поглощать влагу.

Держать елку стоит в прохладном месте и подальше от солнечного света и высокой температуры, поскольку она ускоряет высыхание.

Выбирайте безопасные украшения

Светодиодные гирлянды являются лучшим вариантом, поскольку не нагревают ветви и не пересушивают дерево.



Для елки стоит выбирать безопасные украшения / Фото Freepik

Если же хвоя начнет сыпаться на пол, то это станет сигналом, что дерево высохло и его уже нужно выносить. Есть один простой способ проверки – нужно согнуть веточку. Если она хрупкая и начнет ломаться, то это признак того, что дерево уже опасное, а сухая хвоя является легко воспламеняющейся.

Перед покупкой надо выбрать свежее дерево, с которого не будет осыпаться хвоя после того, как вы проведете рукой по ветке. Воду доливать нужно каждый день. А чтобы елка могла достаточно пить, нужно использовать подставку с большим резервуаром.

Кстати, на живых елках могут прятаться пауки, пишет The Mirror. Блогер Дейзи Алула рекомендует завезти елку на автомойку и промыть ее мойкой высокого давления, чтобы избавиться от пауков перед занесением в дом. Если нет возможности использовать машину, можно встряхнуть елку после покупки, чтобы удалить мелких насекомых.

Какие еще есть интересные лайфхаки?