3 признака, что спатифиллуму плохо: их нельзя игнорировать
- Если корни спатифиллума видны сверху или из дренажных отверстий, растение следует пересадить, поскольку ему не хватает пространства для получения питательных веществ.
- После пересадки спатифиллума стоит избегать удобрений первые 3 – 4 недели, а дальше применять комплексные удобрения для цветущих растений с акцентом на калий и фосфор.
Спатифиллум редко приходит в упадок без причины. Если он перестает расти, выглядит уставшим и будто застрял в развитии – проблема почти всегда в корнях или почве.
Один из самых больших плюсов спатифиллума – это растение четко сигналит о проблемах, информирует Наши домашние растения. Когда листья становятся меньше, цветов меньше, а корни буквально выталкивают себя из горшка – это не сезонная пауза и не мелочь. Это момент, который не стоит игнорировать.
Когда лучше пересаживать спатифиллум?
Если корни видны сверху или из дренажных отверстий – пространства для него уже нет. Растение физически не может брать питательные вещества в достаточном количестве. Поэтому стоит задуматься о пересадке растения.
Когда листья мельчают, тогда также стоит задуматься о другом горшке для спатифиллума. Даже если с поливом все стабильно, растение экономит ресурсы, потому что корневая система работает на пределе.
Цветы – это всегда признак состояния растения. Если цветение слабое или исчезает полностью, значит энергии не хватает. Также стоит обратить внимание на почву. Он может высыхать слишком быстро. Вода проходит сквозь горшок за считанные минуты, потому что земли почти не осталось – ее вытеснили корни.
Чем удобрять спатифиллум после пересадки?
Первые 3 – 4 недели после пересадки удобрения не вносят вообще, пишет Siebenthaler. Новая почва уже содержит все необходимое, а лишняя стимуляция может повредить корни.
Далее подойдут комплексные удобрения для цветущих растений с умеренным содержанием азота и акцентом на калий и фосфор. Вносить их стоит не чаще чем раз в 2 – 3 недели, четко соблюдая дозировку.
Какие советы стоит сохранить?
