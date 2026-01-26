3 ознаки, що спатифілуму погано: їх не можна ігнорувати

Спатифілум рідко занепадає без причини. Якщо він перестає рости, виглядає втомленим і ніби застряг у розвитку – проблема майже завжди в коренях або ґрунті.

Один із найбільших плюсів спатифілуму – ця рослина чітко сигналить про негаразди, інформує Our House plants. Коли листя стає меншим, квітів менше, а коріння буквально виштовхує себе з горщика – це не сезонна пауза і не дрібниця. Це момент, який не варто ігнорувати.

Коли краще пересаджувати спатифілум?

Якщо коріння видно зверху або з дренажних отворів – простору для нього вже немає. Рослина фізично не може брати поживні речовини в достатній кількості. Тому варто задуматися про пересадку рослини.

Чудова рослина / Фото Unsplash

Коли листя дрібнішає, тоді також варто задуматися про інший горщик для спатифілуму. Навіть якщо з поливом усе стабільно, рослина економить ресурси, бо коренева система працює на межі.

Квіти – це завжди ознака стану рослини. Якщо цвітіння слабке або зникає повністю, значить енергії бракує. Також варто звернути увагу на ґрунт. Він може висихати занадто швидко. Вода проходить крізь горщик за лічені хвилини, бо землі майже не залишилося – її витіснило коріння.

Чим удобрювати спатифілум після пересадки?

Перші 3 – 4 тижні після пересадки добрива не вносять взагалі, пише Siebenthaler. Новий ґрунт уже містить усе необхідне, а зайва стимуляція може пошкодити коріння.

Далі підійдуть комплексні добрива для квітучих рослин з помірним вмістом азоту і акцентом на калій та фосфор. Вносити їх варто не частіше ніж раз на 2 – 3 тижні, чітко дотримуючись дозування.

Які поради варто зберегти?