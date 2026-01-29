Пересадка орхидей – это деликатная, но необходимая задача, пишет Better Homes&Gardens. Впрочем, делать это нужно только тогда, когда орхидея в этом по-настоящему нуждается, а также с соблюдением нескольких простых правил.

Когда нужно пересадить орхидею?

Когда-то орхидея считалась особым растением, выращивать которое под силу только наиболее опытным цветоводам. Впрочем, сейчас она достаточно распространена, и ее можно найти на подоконнике едва ли не в каждом доме. Именно поэтому нужно разобраться, как правильно ее пересадить.

Но прежде всего следует понимать, когда именно растение нуждается в пересадке.

Вскоре после покупки . Когда растение привыкнет к среде квартиры, субстрат нужно заменить на свежий;

. Когда растение привыкнет к среде квартиры, субстрат нужно заменить на свежий; Каждый год или два . Для того, чтобы не потерять цветы, пересадку нужно проводить, когда уже закончится цикл цветения.

. Для того, чтобы не потерять цветы, пересадку нужно проводить, когда уже закончится цикл цветения. Белые корни растут из дренажных отверстий . Это признак, что орхидея уже переросла свой горшок и требует нового. Впрочем, резко увеличивать размер горшка нельзя – во время каждой пересадки следует повышать его вместимость понемногу.

. Это признак, что орхидея уже переросла свой горшок и требует нового. Впрочем, резко увеличивать размер горшка нельзя – во время каждой пересадки следует повышать его вместимость понемногу. Корни плотно перепутаны – это также признак, что орхидею уже пора пересадить.

– это также признак, что орхидею уже пора пересадить. Субстрат для орхидеи распадается на мелкие кусочки. Если субстрат уже износился, это значит, что пересадку нужно провести как можно скорее, чтобы не потерять растение.

Как правильно пересадить орхидею?

Пересадить орхидею очень легко, если придерживаться этих элементарных шагов, пишет Southern Living.

Стерилизуйте инструменты

Орхидеи очень чувствительны к болезням, поэтому все, что будет контактировать с орхидеей во время пересадки, должно быть идеально чистым. Протрите инструменты спиртом или 10% раствором отбеливателя.

Извлеките и подготовьте орхидею

В перчатках снимите старый горшок с растения и снимите кору с корней. Промойте корни, чтобы облегчить удаление. Острыми стерилизованными ножницами срежьте все поврежденные части корней.

Наполните новый горшок и поместите в него растение

Добавьте немного специальной смеси для орхидей на дно горшка и держите растение так, чтобы основа оказалась на уровне верха горшка. Листья должны быть на одном уровне с верхом. Вокруг корней присыпьте большим количеством смеси.

Смешайте корни и почву

Пальцами и деревянной шпажкой распределите смесь между корнями. Орхидея должна как следует прилегать к своему горшку.

Полейте

Тщательно замочите горшок в раковине, пока вода не начнет вытекать из дренажных отверстий. Перед следующим поливом подождите несколько недель.

Что еще об уходе за растениями стоит знать?