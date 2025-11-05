Не готовьте эти 5 продуктов в мультиварке: выбросите в мусорку
- Не готовьте макароны, нежные овощи, рис, сушеную фасоль и куриную грудку в мультиварке, поскольку они могут быть переваренными или остаться недоваренными.
- Замороженное мясо нельзя класть в мультиварку, поскольку оно подвергается температурной зоне риска, что способствует размножению бактерий.
Мультиварка является едва ли не любимым девайсом на кухне многих из нас. Благодаря минимальным усилиям она готовит блюда лишь одним нажатием на кнопку. Впрочем, эксперты рассказали о ряде продуктов, которые не стоит в ней готовить.
Большинство из описанных ниже продуктов мы используем для приготовления, но вот британская организация по защите прав потребителей отметила, что их лучше не варить в мультиварке, пишет 24 Канал со ссылкой на Which.
Что нельзя готовить в мультиварке?
Макароны в мультиварке имеют все шансы превратиться в клейкую кашу. Они сильно перевариваются, поэтому лучше их приготовить на плите.
Рис может остаться в мультиварке недоваренным, поэтому нужно наливать гораздо больше воды, чем в кастрюлю.
Нежные овощи, в которые входит брокколи, цветная капуста, спаржа и кабачки при медленной варке просто превратятся в пюре. Переваренные брокколи и цветная капуста выйдут невкусными.
Нежные овощи не стоит готовить в мультиварке / Фото Pexels
Сушеную фасоль перед приготовлением нужно прокипятить 10 минут, иначе она может быть токсичной. Лучше для блюд использовать консервированную фасоль.
Куриная грудка в мультиварке становится сухой и не такой вкусной, как жареная или запеченная. Для приготовления в таком девайсе лучше выбирать жирный кусок говядины или свиную лопатку.
Некоторые бросают в мультиварку продукты из морозилки, но это категорически нельзя делать. Пока мясо медленно нагревается, то находится в температурной зоне риска, в которой активно размножаются такие бактерии как сальмонелла и стафилококк. При дальнейшем приготовлении они погибнут, но выделенные токсины могут остаться в пище.
К слову, есть один секрет правильного приготовления рыбы, пишет Martha Stewart. Чтобы рыба не прилипала к сковороде, надо высушить шкурку и хорошо разогреть сковородку. Рыбу нужно жарить шкуркой вниз, прижав ее лопаткой на 30 секунд, а при необходимости дополнительно запечь в духовке для получения хрустящей корочки.
Как помыть грибы, чтобы они не потемнели?
Повар рекомендует замочить грибы в холодной воде, перемешать, а затем сливать воду, чтобы удалить пыль и песок.
Используйте пшеничную муку, посыпая ее на грибы, чтобы она впитывала остатки грязи, а затем дайте грибам обсохнуть на полотенце.
