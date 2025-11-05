Не готуйте ці 5 продуктів у мультиварці: викинете у смітник

Мультиварка є чи не улюбленим девайсом на кухні багатьох з нас. Завдяки мінімальним зусиллям вона готує страви лише одним натиском на кнопку. Втім, експерти розповіли про низку продуктів, які не варто у ній готувати.

Більшість з описаних нижче продуктів ми використовуємо для приготування, але от британська організація із захисту прав споживачів зазначила, що їх краще не варити у мультиварці, пише 24 Канал з посиланням на Which.

Що не можна готувати у мультиварці?

Макарони у мультиварці мають всі шанси перетворитися на клейку кашу. Вони сильно переварюються, тому краще їх приготувати на плиті.

Рис може залишитися у мультиварці недовареним, тому потрібно наливати набагато більше води, ніж у каструлю.

Ніжні овочі, до яких входить броколі, цвітна капуста, спаржа та кабачки при повільній варці просто перетворяться на пюре. Переварені броколі та цвітна капуста вийдуть несмачними.



Ніжні овочі не варто готувати в мультиварці / Фото Pexels

Сушену квасолю перед приготуванням потрібно прокип’ятити 10 хвилин, інакше вона може бути токсичною. Краще для страв використовувати консервовану квасолю.

Куряча грудка у мультиварці стає сухою й не такою смачною, як смажена чи запечена. Для приготування у такому девайсі краще вибирати жирний шматок яловичини чи свинну лопатку.

Дехто кидає у мультиварку продукти з морозилки, але це категорично не можна робити. Поки м’ясо повільно нагрівається, то перебуває у температурній зоні ризику, в якій активно розмножуються такі бактерії як сальмонела та стафілокок. При подальшому готуванні вони загинуть, але виділені токсини можуть залишитися в їжі.

До слова, є один секрет правильного приготування риби, пише Martha Stewart. Щоб риба не прилипала до пательні, треба висушити шкірку й добре розігріти сковорідку. Рибу потрібно смажити шкіркою вниз, притиснувши її лопаткою на 30 секунд, а при необхідності додатково запекти у духовці для отримання хрусткої скоринки.

