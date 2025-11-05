Не готуйте ці 5 продуктів у мультиварці: викинете у смітник
- Не готуйте макарони, ніжні овочі, рис, сушену квасолю та курячу грудку у мультиварці, оскільки вони можуть бути перевареними або залишитися недовареними.
- Заморожене м'ясо не можна класти в мультиварку, оскільки воно піддається температурній зоні ризику, що сприяє розмноженню бактерій.
Мультиварка є чи не улюбленим девайсом на кухні багатьох з нас. Завдяки мінімальним зусиллям вона готує страви лише одним натиском на кнопку. Втім, експерти розповіли про низку продуктів, які не варто у ній готувати.
Більшість з описаних нижче продуктів ми використовуємо для приготування, але от британська організація із захисту прав споживачів зазначила, що їх краще не варити у мультиварці, пише 24 Канал з посиланням на Which.
Що не можна готувати у мультиварці?
Макарони у мультиварці мають всі шанси перетворитися на клейку кашу. Вони сильно переварюються, тому краще їх приготувати на плиті.
Рис може залишитися у мультиварці недовареним, тому потрібно наливати набагато більше води, ніж у каструлю.
Ніжні овочі, до яких входить броколі, цвітна капуста, спаржа та кабачки при повільній варці просто перетворяться на пюре. Переварені броколі та цвітна капуста вийдуть несмачними.
Ніжні овочі не варто готувати в мультиварці / Фото Pexels
Сушену квасолю перед приготуванням потрібно прокип’ятити 10 хвилин, інакше вона може бути токсичною. Краще для страв використовувати консервовану квасолю.
Куряча грудка у мультиварці стає сухою й не такою смачною, як смажена чи запечена. Для приготування у такому девайсі краще вибирати жирний шматок яловичини чи свинну лопатку.
Дехто кидає у мультиварку продукти з морозилки, але це категорично не можна робити. Поки м’ясо повільно нагрівається, то перебуває у температурній зоні ризику, в якій активно розмножуються такі бактерії як сальмонела та стафілокок. При подальшому готуванні вони загинуть, але виділені токсини можуть залишитися в їжі.
До слова, є один секрет правильного приготування риби, пише Martha Stewart. Щоб риба не прилипала до пательні, треба висушити шкірку й добре розігріти сковорідку. Рибу потрібно смажити шкіркою вниз, притиснувши її лопаткою на 30 секунд, а при необхідності додатково запекти у духовці для отримання хрусткої скоринки.
Як помити гриби, щоб вони не потемніли?
Кухар рекомендує замочити гриби в холодній воді, перемішати, а потім зливати воду, щоб видалити пил і пісок.
Використовуйте пшеничне борошно, посипаючи його на гриби, щоб воно вбирало залишки бруду, а потім дайте грибам обсохнути на рушнику.
