К сожалению, несмотря на все удобство, герметичные пакеты подходят для хранения далеко не всех продуктов, пишет Southern Living. И для того, чтобы не испортить случайно свои покупки, следует узнать, что лучше не класть в такие пакеты.

Что нельзя хранить в зип-пакетах?

Овощи

Большинство овощей нуждаются в "дышать" – иначе они очень быстро станут скользкими и неприятными из-за избытка влаги. Именно поэтому в магазинах полиэтиленовые пакеты для овощей перфорируют, или же хранят в открытых контейнерах. Конечно, можно положить в такой пакет нарезанный перец или картофель, но не надейтесь, что они будут лежать долго.

Целые овощи следует хранить в ящике для овощей в холодильнике, чтобы на них не образовывалась плесень.

Целые фрукты и ягоды

По тем же причинам, что и овощи, фрукты следует класть в специальный ящик в холодильнике, а вот заворачивание в пластик точно не пойдет им на пользу. Герметичные пакеты будут препятствовать созреванию и только приведут к гниению фруктов.



Фрукты и ягоды лучше не хранить в герметичных пакетах / Фото Pexels

Кислые продукты

Некоторые повара используют зип-пакеты, чтобы замораживать порции супов или рагу, и исследователи обнаружили, что пластик выделяет больше частиц от контакта именно с кислой пищей. Поэтому если вы маринуете мясо в лимонном соке или хотите сохранить остатки томатного супа, лучше использовать для этого стеклянные контейнеры.

Грибы

Грибы в пластиковом герметичном пакете очень быстро станут скользкими. Если вы хотите, чтобы они лежали дольше, чем несколько дней, лучше полностью отказаться от пластика. Вместо этого заверните грибы в бумажный пакет или полотенце и не мойте перед использованием. Влага для грибов – это главный враг.

Горячая пища

Теплая еда в пластике – это далеко не лучшая идея: это может привести к попаданию миллионов, или даже миллиардов крошечных частиц этого материала прямо к вашей еде. Подождите, пока супы, рагу или каши остынут перед тем, как перекладывать их в полиэтиленовые пакеты или пластиковые контейнеры.

Можно ли повторно использовать пакеты на молнии?

Многие люди стирают, сушат, а потом повторно используют зип-пакеты. И с одной стороны, это экологично – но существуют также опасения относительно санитарии и безопасности, пишет Medium.

Короткий ответ таков – все зависит от ситуации. Если в пакете лежали сухие, нежирные продукты с низким риском – например хлеб, крекеры или какие-то фрукты и овощи, можно помыть пакет и снова его использовать. Но если там лежало сырое мясо, молочные продукты, яйца или любая влажная пища, риск бактериального заражения слишком высок, чтобы использовать пакеты еще раз.

Бактерии очень любят влагу и жир, и как только они попадают в крошечные щели полиэтиленового пакета, вымыть их получается далеко не всегда.

Какие еще лайфхаки стоит знать?