14 февраля – не о масштабе расходов. Это об уместности и внимание к деталям, сообщает Simplyanna. Есть вещи, которые лучше не дарить, даже если они кажутся универсальными или "беспроигрышными".

Какие подарки на День Святого Валентина лучше обойти стороной?

Бытовая техника – пылесос или мультиварка – может быть нужными, но не в этот день. Такой презент может свидетельствовать не о заботе, а о быте и рутине. А это не то о чем стоит вспоминать в День влюбленных.

Духи, кремы, декоративная косметика – рискованная зона. Косметику без точного знания предпочтений можно не подобрать. Запах – индивидуальная история, поэтому если и выбирать духи, то только с подсказками, что точно покупать.

Как не испортить отношения на праздник / Фото Unsplash

Сувениры "для галочки" тоже не лучшая идея. Плюшевые мишки, случайные чашки с надписью "Love" или стандартные открытки из масс-маркета не несут истории. Они просто будут пылиться на полке или шкафу.

Слишком дорогие вещи на раннем этапе отношений будут неуместными. Ювелирные украшения или дорогие гаджеты могут создать ощущение давления. Человек не всегда готов к такому масштабу жеста. Подарок не должен пугать.

Абонемент в спортзал, весы или книжка "как стать лучшей версией себя" – опасная территория. Даже если вы вкладывали добрый смысл, читается это иначе. День влюбленных – не время для полезных сигналов, а про романтику.

Какой подарок всегда работает?

Здесь нет четких инструкций, главное – тот, в котором есть внимание. Не обязательно тратить много, пишет Matka wariatka. Иногда достаточно вещи, связанной с общей историей – билеты на концерт группы, который слушали вместе, или книга любимого автора. Эмоция ценится больше материальности.

Совместный ужин, запланированный заранее, маленькое путешествие на день или даже рукописное письмо – это не банальность, если сделано искренне.

Какие советы пригодятся?