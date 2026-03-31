Если в этом году вы планируете высаживать помидоры, следует сначала убедиться, что вы знаете о нескольких очень распространенных ошибках и можете их избежать, пишет Real Simple.

Что нельзя делать во время посадки помидоров?

Не сажайте рассаду

Да, летом помидоры растут на огороде, но сначала их следует высадить в небольших горшках дома – и делать это нужно за 6 – 8 недель до последних ожидаемых заморозков в регионе.

Так вы получаете в разы больше контроля над ростом растения: можно контролировать влажность, температуру и освещение и обеспечить для помидоров просто идеальные условия.

Слишком близкая посадка

Растения помидоров следует сажать по крайней мере за 60 – 90 сантиметров друг от друга. Если посадить их слишком близко, это приведет к тому, что помидоры начнут соревноваться за ресурсы, и ни один куст не будет расти достаточно быстро.



Помидоры нельзя сажать очень близко друг к другу / Фото Pexels

Ранняя посадка

Казалось бы, это может помочь в получении раннего урожая, однако помидоры ужасно переносят заморозки, и сажать их раньше начала – середины мая очень не рекомендуется, пишет Martha Stewart.

Неправильный полив

Помидоры нельзя поливать сверху – это может привести к появлению плесени и грибка. Зато всегда проводите полив под корень, чтобы обеспечить максимальное поступление влаги к растению.

Неправильный тип почвы

Конечно, для помидоров важны и вода, и свет, но и почва имеет значение. Они нуждаются в земле, богатой питательными веществами, поэтому не забудьте добавить компост на грядку перед посадкой.

Отсутствие вертикальной опоры

Когда помидоры вырастают, плоды начинают тянуть ветки вниз. И если опоры нет, это приведет к заражению растений фитофторой, гниению плодов и тому подобное.

Не сажайте рядом растения-компаньоны

Правильный выбор компании для помидоров – это более важное решение, чем может показаться, ведь они могут не только улучшить вкус, но и держать вредителей на расстоянии. И лучшим соседом для этих пасленовых станет базилик.

