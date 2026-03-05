Чтобы получить хороший урожай весной надо правильно подойти к обрезке абрикосов, говорится на ютуб-канале "Благосад".

Как правильно обрезать абрикосы?

Садовник отметил, что главное правило – не перегружать дерево обрезкой. Абрикос достаточно лишь немного проредить, а тогда поддерживать правильное направление роста ветвей.

Особое внимание следует обратить на ветви, которые конкурируют с центральным продолжением основной ветви. Их лучше полностью удалить или существенно укоротить. При этом желательно сокращать ветви так, чтобы на них оставались боковые плодовые ответвления, которые впоследствии будут давать урожай.

Кроме того, надо убрать те ветви, которые выходят за пределы уже сформированной кроны. А еще во время весенней обрезки дачник советует удалять сухие и поврежденные ветви.

Как правильно укорачивать ветви?

Ветки надо обрезать таким образом, чтобы не менять направление движения сока в сторону и не ослаблять верхнюю часть дерева. Если ветвь оголяется, а плодовые почки на конце, то надо сделать срез, который стимулирует появление новых плодовых ответвлений в нужном месте. Перевод ветви на ответвление, что направлено вверх, поможет уменьшить ширину кроны.



Правильное укорачивание ветвей подарит хороший урожай / Фото Pinterest

Для чего укорачивать ветви?

Обрезка стимулирует рост новых побегов. Если этот момент пропустить, то ветви имеют все шансы перегрузиться плодами, а потом ослабнуть. Из-за этого плодоношение сместится только на верхушку.

После обрезки каждая ветвь должна иметь продолжение-лидера. Это обеспечивает правильное движение соков от корней к верхушке деревьев.

Правильный штамб помогает создать формирование кроны. Считается оптимальным, когда он начинается примерно на высоте 0,5 метров, а само дерево вырастает до 3 метров.

Не обрезайте весной рододендроны, форзицию, гортензию, магнолию, молочай, сирень, калину и цветущую айву, поскольку они формируют почки в предыдущем сезоне, говорится на сайте Martha Stewart. Обрезку этих растений следует . проводить после завершения их цветения, чтобы сохранить цветы.

Какие еще советы стоит знать садоводам?