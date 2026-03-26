Правильная подкормка и своевременный уход помогут превратить молодые растения в настоящее украшение сада, пишет Radio Club.

Как ухаживать за тюльпанами и нарциссами?

Первый шаг – рыхление почвы

После появления ростков нужно осторожно удалить остатки прошлогодней листвы и мульчи, чтобы земля быстрее прогрелась. Затем почву нужно разрыхлить вокруг растения на 2 – 3 сантиметра, чтобы луковицы получили достаточно кислорода. Важно делать все осторожно, чтобы не повредить нежные побеги.

Схема подкормки для цветения

Для получения больших и ярких бутонов, тюльпанам и нарциссам нужна подкормка в 3 этапа:

1 этап – появление ростков (конец марта – начало апреля)

На этом этапе растениям нужен азот для наращивания зеленой массы. Можно использовать аммиачную селитру или нитроаммофоску (нужно 30 граммов на 1 квадратный метр, просто рассыпав гранулы по влажной почве)

2 этап – бутонизация

Когда формируются бутоны, нужно добавлять фосфор и калий. Они отвечают за размер и насыщенность цветков. Хорошо подойдет суперфосфат и сульфат калия в пропорции 2:1 или комплексные удобрения для цветущих растений.

Для нарциссов эффективна водорастворимая подкормка с повышенным содержанием фосфора (Кристалон Желтый, АгроМайстер 13.40.13 или монофосфат калия – 10 граммов на 10 литров воды). Фосфор способствует обильному цветению и укрепляет цветоносы.



Нарциссам нужна подкормка / Фото Pinterest

Нарциссы не любят свежий навоз, потому что он привлекает вредителей, особенно нарциссовую муху. Поэтому для этих цветов нужно использовать минеральные удобрения или перепревшую почву.

3 этап – цветения

На этом этапе добавлять азот не нужно. Подкормку следует проводить только калием и фосфором, чтобы луковицы накопили питательные вещества для следующего года.

Как правильно поливать растения?

Во время роста цветоносов тюльпаны нуждаются в воде. Полив должен быть обильным, чтобы влага проникла к корням на глубину 30 – 40 сантиметров. Воду нужно лить под корень, не затрагивая листья и бутоны, иначе возрастет риск грибковых болезней и ожогов на солнце.

Если весна сухая, цветы нужно поливать каждые 7 – 10 дней. Нарциссы менее требовательны, но для них также вредно пересыхание почвы.

Для весенней посадки тюльпанов можно использовать предварительно охлажденные луковицы или охладить их самостоятельно, пишет Better Homes&Gardens. А уже после цветения тюльпаны следует подкормить органическими удобрениями, обрезать отцветшие головки цветов, но не обрезать листья.

