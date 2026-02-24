Неприятный запах сразу исчезнет: сделайте одну вещь с посудомоечной машиной

Накопление мусора, жира или остатков пищи внутри приводит к неприятному запаху посудомоечной машины. Такая проблема довольно часто бывает у многих, однако ее можно быстро избежать.

Чтобы все запахи исчезли, стоит воспользоваться обычным бытовым ингредиентом, который найдется на каждой кухне, пишет Express.

Как очистить посудомоечную машину?

Пользовательница Шантель Мила рекомендует воспользоваться пищевой содой. Ее нужно насыпать в посудомоечную машину перед запуском, во избежание нежелательных запахов.

Сода является щелочной, поэтому при контакте с кислыми запахами – начинает вступать в реакцию, нейтрализуя их. Устранить кислый и застоявшийся запах помогает именно изменение уровня рН. Сода абразивная, поэтому помогает разложить и растворить грязь внутри прибора.



Посудомоечную машину легко очистить / Фото Freepik

Для полного устранения запаха понадобится 24 часа, особенно если есть стойкий запах. А вот для более тщательной очистки прибора, специалисты советуют использовать уксус в сочетании с пищевой содой.

Сочетание соды и уксуса помогает удалить известковые отложения, вызванные жесткой водой, поэтому загрязнения и налет точно можно вывести копеечными средствами. Также дополнительно можно обработать резиновое уплотнение посудомоечной машины пищевой содой и уксусом. Это вызовет сильную реакцию шипения, которая поможет удалить скрытую грязь и тщательно очистить посудомоечную машину.

Что можно очистить таблеткой для посудомойки?

Таблетки для посудомоечных машин содержат ферменты и отбеливающие агенты, которые эффективно растворяют мыльный налет и другие загрязнения в ванной комнате, пишет Martha Stewart Для очистки душевых леек, кранов, раковин и межплиточных швов можно использовать растворенные в воде таблетки, которые удаляют известковый налет и другие загрязнения.

Какие еще есть интересные советы?