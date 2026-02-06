Мокрая обувь не будет вонять и быстро высохнет: зимний лайфхак, без которого не обойтись
- Для быстрой сушки обуви используйте хорошо проветриваемое помещение, бумажные полотенца или газеты, меняя их каждые несколько часов.
- Для устранения неприятного запаха в обуви используйте цитрусовые кожуры, замораживание или спирт.
Зима – это время, когда проблемы с обувью возникают почти постоянно. Обувь становится скользкой на дороге, промокает – а во влажной коже и ткани возникают неприятные запахи.
Независимо от того, или вы попали в ливень, наступили в лужу или снег, мокрая обувь – это очень неприятно, пишет Better Homes&Gardens.
К счастью, высушить обувь можно достаточно быстро.
Как быстро высушить обувь?
Прежде всего нужно запомнить простое правило, которым пренебрегает немало людей: сушить обувь под батареей или феном – это плохая идея. Может показаться, что это ускорит процесс, и это частично правда – впрочем, такая сушка одновременно может просто испортить обувь.
Вместо этого лучше сушить ботинки в хорошо проветриваемом помещении на воздухе. Вытяните из обуви шнурки и стельки и максимально раскройте его, чтобы нижняя часть сохла быстрее. Внутри и снаружи промокните обувь сухим полотенцем – он поможет поглотить всю лишнюю влагу.
Наполните обувь бумажными полотенцами или газетами: этот элементарный лайфхак поможет избавиться от нежелательной влаги гораздо быстрее. Для лучших результатов наполнитель желательно менять каждые несколько часов.
Что делать, чтобы обувь не имела запаха?
Неприятный, затхлый запах обуви – это еще одна проблема, возникающая именно из-за промокания. Влажная и теплая среда просто идеально подходит для размножения бактерий – и для того, чтобы ботинки приятно пахли, нужно приложить усилия.
К счастью, покупать ничего не нужно, пишет The Spruce. Достаточно будет использовать несколько домашних средств:
- цитрусовые кожуры – их нужно положить в ботинки на ночь;
- замораживание – просто положите обувь в морозильную камеру на ночь, и после этого все бактерии, вызывающие плохой запах, погибнут;
- спирт – его можно забрызгать внутрь обуви, чтобы избавиться от неприятных ароматов.
