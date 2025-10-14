Чтобы начистить целую гору грецких орехов за считанные минуты, вам даже не нужно брать в руки молотка или других тяжелых предметов. Каким действенным способом стоит воспользоваться взамен – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Dzien dobry.

Как быстро почистить орехи?

Один из самых простых способов – использование духовки. Разложите грецкие орехи на противень и поставьте в духовку, разогретую до 50 градусов.

Гору орехов можно почистить за секунды / Фото Pixabay

Оставьте дверцу немного приоткрытой, чтобы был доступ воздуха. Сушите орехи примерно 15 – 25 минут. После такой сушки орехи можно разбирать практически голыми руками, но надо дать им полностью остыть.

Какой способ покорил интернет?

А еще можно сделать так, что скорлупа практически будет отлетать сама. Для этого орехи надо проварить 15 – 20 минут и дать остыть. Теперь берем нож или другие девайсы – и очистка ореха будет занимать секунды, рассказывает ютуб "Украинские вкусности".

Как варить орехи: видео

Полезный лайфхак