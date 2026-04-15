Важным питательным веществом для клубники является азот, поскольку он способствует росту листьев, а это особенно важно для кустов клубники в апреле, пишет Express.

Читайте также Не выбрасывайте яичную скорлупу: садоводы рассказали о невероятной пользе

Почему азот для клубники настолько важен?

Если клубнике будет не хватать азота, то она даст слабые и слабые стебли, которые не будут достаточно крепкими, чтобы давать большие и сочные ягоды.

Эксперт Салли Филлипс рассказала, что добавить азот можно в достаточно нестандартный природный подход, чтобы стимулировать рост клубники. По ее словам, азот можно добавить в виде овечьей шерсти или шерстяных гранул.

Азот естественным образом содержится в овечьей шерсти и попадает в почву по мере ее компостирования, обеспечивая высокий и крепкий рост вашей клубники,

– добавила эксперт.

Оказывается, что измельченная овечья шерсть богата азотом, который постепенно разлагается. В результате клубника будет получать удобрение в течение всей весны.

Азот не только поможет клубнике развить толстые стебли, но и приведет к увеличению плодов.



Азот полезно влияет на рост клубники / Фото Pexels

Овечья шерсть удерживает влагу, поэтому будет поддерживать влажность почвы и уменьшит испарение, обеспечивая увлажнение культуры в теплую погоду. В шерсти содержится ланонин – натуральное масло, которое отпугивает слизней.

Вредители перестанут атаковать растения, поскольку не смогут ползать по воскообразному веществу, которое высушивает их тела.

Шерстяные гранулы продаются в садовых центрах, или же их можно приобрести онлайн. Также излишки шерсти могут продавать, поскольку именно сейчас сезон стрижки.

Шерсть необходимо разделить на мелкие кусочки, чтобы было легче разрыхлить и предотвратить слипание. Тогда надо раскинуть тонким слоем вокруг клубники. Шерсть очень плотная, поэтому ее действительно нужно лишь немного.

Для лучшего результата шерсть смешайте с верхним слоем почвы, а потом полейте клубнику, чтобы летом она была большой и вкусной.

Дополнительно для лучшего роста клубнику следует подпитывать дрожжами и яблочным уксусом для лучшего роста, пишет Interia Kobieta. Дрожжи способствуют развитию корневой системы и укрепляют кусты, поэтому клубника может расти активнее и формировать крепкие листья. Если подкормить клубнику яблочным уксусом, то ягоды вырастут более ароматными и сладкими.

Что еще стоит знать дачникам?