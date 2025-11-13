Хурма будет сладкая и мягкая: вот как правильно выбирать ее в магазине
- Хурма становится сладкой и мягкой, когда дубильные вещества расщепляются во время созревания, но недозрелые плоды могут оставаться терпкими.
- Для выбора сладкой хурмы стоит выбирать насыщенно-оранжевые и мягкие плоды, а если купили твердую хурму, ее можно выдержать при комнатной температуре или заморозить для уменьшения терпкости.
Как только наступает ноябрь и декабрь, в магазинах появляется необычный фрукт хурма. Некоторые люди ее обожают, другие –не любят за терпкий вкус. Впрочем, если правильно выбрать плоды, они могут быть чрезвычайно сладкими.
Уникально сладкие, рыхлые и мягкие плоды хурмы начинают созревать не летом, а именно зимой – с октября по февраль, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.
Почему хурма терпкая на вкус?
Терпкий вкус хурмы, что как бы "вяжет" язык, связан с высоким содержанием дубильных веществ в плоде, называемых танинами. Они есть в кожуре и семенах незрелого плода – поэтому зеленая хурма будет на вкус значительно хуже, чем спелая.
А уже когда плод созревает, эти дубильные вещества начинают расщепляться на простые соединения, и это делает хурму только сладкой и мягкой на вкус. Впрочем, в случае, если хурму собрали слишком рано, или она подверглась воздействию низких температур, эти танины могут не расщепиться полностью – и это приводит к тому, что фрукт остается слишком терпким.
Именно поэтому следует знать, как выбирать плоды в магазинах.
Как выбрать сладкую и спелую хурму?
Есть два основных вида хурмы – одна из них круглая и по форме напоминает помидор, а вот другая более распространена в Украине – хачия. По форме она похожа на желудь, достаточно удлиненная и с заостренным концом.
Хурму следует выбирать внимательно / Фото Pexels
Если укусить неспелую хурму этого сорта, вы почувствуете саму лишь терпкость, ведь в ней есть немало танина. В магазине прежде всего следует обратить внимание на цвет хурмы: она должна быть насыщенно-оранжевой и мягкой, пишет Martha Stewart.
Если уж случилось так, что вы купили твердую хурму, ее нужно выложить при комнатной температуре и подождать, пока она созреет полностью – на это может уйти больше, чем неделю. Впрочем, есть один лайфхак, который поможет быстро убрать терпкость у хурмы – ее нужно на несколько часов положить в морозильную камеру.
После этого плоды будут не только сочные, но и очень сладкие, без привычной терпкости.
