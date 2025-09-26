Как известно, много орнаментальных растений содержат токсины, способные вызвать раздражение, отеки слизистых оболочек, рвота или даже более серьезные симптомы в случае сильного отравления. Об этом сообщает Better Homes and Gardens, передает 24 Канал.
Какие цветы нельзя держать дома?
Например, исследования VetMed (Техасский университет) упоминает, что лилии (особенно крупные виды) очень токсичны для котов – уже небольшое количество может повредить почки животного. Также часто упоминается диффенбахия – ее сок содержит кристаллы оксалата кальция, которые при попадании в ротовую полость или при прокалывании кожи могут вызвать сильную боль и отек.
Какие еще цветы являются опасными:
- Азалии – содержат грейанотоксины, действие которых негативно влияет на сердце;
- Олеандр – очень токсичен; может вызвать сердечные нарушения, рвоту, проблемы с желудком;
- Гиацинты – содержат токсичные соединения в корнях или луковицах.
Какой цветок нельзя держать дома / Фото Unsplash
Какие цветы ядовиты для кошек?
Лилии, гортензии, гвоздики, хризантемы и ранункулюс – это цветы, которые выглядят очень привлекательно в букетах или как декоративные растения, но для котов они представляют серьезную опасность.
Причина кроется в токсичных соединениях, содержащихся в листьях, стеблях, бутонах и даже в пыльце этих растений.