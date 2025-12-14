Растения выращивают из больших луковиц или продают уже в горшке с субстратом, пишет 24 Канал со ссылкой на House Beautiful. Амариллис простой в уходе, но способ выращивания определяет, может ли растение зацвести повторно.

На каждом стебле появляется от 2 до 6 крупных цветков, а листья развиваются уже после цветения. Чем больше луковица, тем обильнее и ярче будет цветение.

Как заставить амариллис еще раз зацвести?

После завершения цветения большинство выбрасывают луковицу, чтобы приобрести к следующему Рождеству новую. Впрочем, растение можно сохранить здоровым и заставить снова зацвести.

Если амариллис цвел слабо или выпустил только один цветок, то сохранение луковицы не даст повторного цветения. А вот сильное растение может зацвести по второму кругу, поэтому амариллисы требуют определенного ухода, чтобы заложить бутоны на следующий сезон.

Чтобы растение повторно порадовало цветением через год, ему нужно искусственно создать период покоя. Специалисты советуют действовать по определенному алгоритму.



После увядания цветов срежьте только цветоносы, оставив листья и стебель, потому что они необходимы для фотосинтеза и накопления питательных веществ. Горшок поставьте на хорошо освещенное место и регулярно поливайте и подкармливайте растение раз в месяц универсальным удобрением.

Когда ночная температура будет держаться около 15 градусов тепла, выносите растение на улицу. В течение нескольких дней приучайте амариллис к прямому солнцу, доведя до 6 часов в день. В середине июля растение нужно занести в помещение и поставить в темное и сухое место.

После этого прекратите полив, чтобы стимулировать переход в состояние покоя. Листья не срезайте, пока они полностью не высохнут. В конце октября возобновите полив и перенесите горшок на светлый подоконник. Поливать нужно умеренно, когда верхний слой почвы подсохнет. Уже через месяц после выхода из состояния покоя амариллис снова выпустит цветонос и зацветет.

