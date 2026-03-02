Не выбрасывайте коробки из-под яиц: они ускорят выращивание картофеля

Дачники в последнее время начали все активнее хранить картонные коробки из-под яиц. Дело в том, что упаковка играет важную роль в выращивании растений –зелени или овощей.

Одна садовод рассказала об интересном способе, который помогает картофелю вырасти в разы быстрее, пишет Express. Речь идет о популярной технике предварительного проращивания семенного картофеля.

Как быстро вырастить картофель?

Суть метода – вывести клубни из состояния покоя до высадки в грунт, чтобы они взошли раньше и дали быстрее урожай. Дачница рассказала, что этот трюк стоит сделать примерно за 1,5 месяца до запланированной посадки. Начало марта – идеально подойдет, если в планах сажать картофель в середине апреля.

Нужно выбрать качественный семенной картофель, а тогда просто разложить клубни в контейнер с отделениями, разместив овощи "глазками" вверх – именно из этих небольших выступлений появятся ростки.

После этого картофель стоит поставить в светлое, прохладное место – подойдет подоконник на балконе. По словам садовода, через 6 недель клубни уже будут иметь крепкие ростки и будут полностью готовы к высадке.

Уже после того, как весной почва прогреется, картофель можно пересаживать в грунт. Благодаря предварительному проращиванию растения начнут быстрее расти и позволят собрать урожай скорее, чем бы это могло быть при обычной посадке.

Лотки из-под яиц можно всегда использованы как экологические контейнеры для рассады, говорится в тиктоке @gardening.with.ish. Картонные коробки хорошо разлагаются в почве, позволяя высаживать рассаду без травмирования корневой системы.

Для посадки емкости надо заполнить легким и рыхлым грунтом и увлажнить пульверизатором. Сажать в лоток можно цветы, петрушку, базилик, помидоры или перец. В каждом отделении для дренажа нужно сделать отверстия шилом. Для одной яичной ячейки будет достаточно двух семян.

