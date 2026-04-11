Получите щедрый урожай перцев: что нужно посадить рядом на одной грядке
- Для защиты перца от вредителей и улучшения условий роста следует посадить рядом редис, настурцию, лук, чеснок, базилик и укроп.
- Следует избегать посадки перца рядом с капустными, фенхелем, кукурузой, фасолью и горохом, ведь они конкурируют за питательные вещества или создают тень.
Правильно подобранные растения могут стать для перца настоящей естественной защитой от вредителей и неблагоприятных условий. Они помогают повысить урожайность, сдерживают сорняки и создают среду, в которой вредителям сложно выжить.
Идея смешанных посадок известна уже давно, пишет Southern Living. Эффективность такого подхода подтверждена даже исследованиями.
Растения-компаньоны выполняют несколько функций:
- Защищают от вредителей – одни отпугивают насекомых своим ароматом, а другие переманивают их на себя;
- Улучшают условия роста – затеняют почву, помогают сохранять влагу и уменьшают количество сорняков;
- Обогащают почву – особенно это касается бобовых, которые накапливают азот;
- Привлекают полезных насекомых – опылителей и естественных врагов вредителей.
Какие растения посадить рядом с перцем?
Редиску
Она отвлекает перец от мелких жуков, которые повреждают листья. Редис вырастает быстрее перец, поэтому сразу защищает молодые растения.
Настурцию
Растение советуют высаживать в конце весны между рядами овощей. Она не только украшает грядки, но и работает как живая мульча и ловушка для вредителей. Тля селится на настурции, отвлекаясь от перца.
Настурция полезна еще и тем, что привлекает насекомых-вредителей, которые помогают контролировать численность вредителей. Также она удерживает влагу в почве и привлекает опылителей.
Лук и чеснок
Посадка лука и чеснока рядом с перцем – это простой способ уменьшения риска появления тли. Их запах отпугивает вредителей, которые могут переносить болезни. Культуры высаживают осенью или ранней весной.
Базилик
Аромат базилика очень насыщенный, поэтому перебивает запах перца и томатов, усложняя вредителям поиск растений. Он помогает сдерживать тлю, трипсов, клещей и белокрылку.
Укроп
Зелень способна стать настоящим магнитом для полезных насекомых. Цветы укропа привлекают тех, кто питается вредителями, в частности тлю и белокрылку. Высевать укроп можно уже с конца весны.
Что не стоит сажать рядом с перцем?
Однако не все культуры хорошо уживаются с перцем, поэтому определенное соседство стоит избегать.
Не сажайте рядом с перцем капустные (брокколи, цветную капуста и белокочанную капусту), поскольку они конкурируют за питательные вещества и привлекают тех же вредителей.
Фенхель может подавлять рост других растений, поэтому его сажают отдельно. Кукуруза затеняет перец, который требует много света.
При выращивании на опорах фасоль и горох создают тень и мешают развитию перца.
Ресурс Sprytnetriki выделил 5 ранних сортов перца: "Атлант", "Богатырь", "Калифорнийское чудо", "Толстяк", "Фламинго", которые отличаются большими и сочными плодами. Семена перца следует хранить в сухом, темном месте, лучше всего в бумажных пакетах или тканевых мешочках.
Частые вопросы
Какие растения можно высаживать рядом с перцем для улучшения его роста и защиты?
Рядом с перцем рекомендуется высаживать редис, настурцию, лук, чеснок, базилик и укроп. Эти растения помогают защитить перец от вредителей, сохранять влагу в почве и привлекать полезных насекомых.
Какие растения не стоит высаживать рядом с перцем и почему?
Не рекомендуется высаживать рядом с перцем капустные, такие как брокколи и цветную капусту, поскольку они конкурируют за питательные вещества. Также не следует сажать фенхель, который может подавлять рост перца, и кукурузу, которая затеняет растения.
Какие функции выполняют растения-компаньоны в смешанных посадках?
Растения-компаньоны защищают от вредителей, улучшают условия роста, обогащают почву и привлекают полезных насекомых. Они могут отпугивать вредителей ароматом, сохранять влагу в почве, уменьшать количество сорняков и привлекать опылителей.