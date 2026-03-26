Клубника требует много солнца, поскольку именно оно влияет на сладость плодов, пишет Interia Kobieta. Лучше всего она растет в светлых местах, защищенных от виру.

Почва должна быть плодородной, дренированной и слегка кислой. Если земля слишком тяжелая, то ее следует разрыхлить компостом. А еще во время цветения и плодоношения нужен регулярный полив.

В чем польза дрожжевого удобрения?

Дрожжи способствуют развитию корневой системы и укрепляют кусты, поэтому клубника может расти активнее и формировать крепкие листья.

Приготовить средство очень просто. Достаточно лишь растворить дрожжи в теплой воде и оставить настояться несколько часов. Дрожжевой полив следует использовать раз в 2 – 3 недели.

Зачем подпитывать яблочным уксусом?

Если подкормить клубнику яблочным уксусом, то ягоды вырастут более ароматными и сладкими. Его добавляют в воду для полива, чтобы он помог поддерживать нужный уровень кислотности почвы. Полив таким раствором проводят раз в 2 недели.



Как еще ухаживать за клубникой?

Кроме подкормки, клубнике нужен еще и базовый уход в течение сезона. К примеру, дачники советуют удалять длинные побеги, которые могут забирать у растения силы. Если этого не делать, то клубника больше сосредоточится на росте, чем на плодоношении.

Посадки периодически следует обновлять, поскольку через несколько лет урожайность снижается. Кроме того, кусты не должны быть слишком близко посажены рядом. Хорошая циркуляция воздуха и достаточное количество света, уменьшат риск болезней и способствуют лучшему урожаю.

Обратите внимание на полив: воду лучше вносить под корень, не смачивая листья, иначе они могут обжечься под прямым солнцем.

Также клубнику уже можно подкармливать гранулированными удобрениями, говорится на ютуб-канале "Украинское село". Их советуют подсыпать под куст на небольшом расстоянии от корней. Лучше всего растения реагируют на фосфорные и калийные удобрения, которые стимулируют развитие корневой системы и накапливаются в почве до периода активного роста.

