Некоторые опытные дачники рассыпают семена укропа по всему участку, чтобы получить немало преимуществ, пишет ТСН.

Зачем рассыпать по огороду укроп?

Самосев и постоянно свежая зелень

Когда укроп растет в разных уголках участка, то начинает рассеиваться и появляется в течение всего сезона. Это позволяет всегда иметь под рукой свежую зелень без постоянного подсева.

Привлечение полезных насекомых

Во время цветения укроп привлекает пчел и других полезных насекомых. Они помогают опылять растения или уничтожают вредителей, поэтому это положительно влияет на общее состояние огорода.

Естественная защита от вредителей

Укроп имеет очень насыщенный аромат, поэтому может отпугивать с участка часть нежелательных насекомых.



Семена укропа защищает от вредителей

Защита от перегрева почвы

Зелень укропа быстро разрастается и частично даже затеняет землю. Это помогает сохранять влагу и уменьшает перегрев в жаркие дни, что особенно важно для нежных культур, растущих рядом.

Улучшение структуры почвы

Корни укропа неглубокие, но хорошо разветвляются и разрыхляют верхний слой земли. Благодаря этому почва лучше "дышит", удерживает влагу и становится более благоприятной для роста других растений.

Зачем рассыпают черный перец по грядке?

Черный перец используется как пестицид для отпугивания гусениц и борьбы с тлей, пишет Express. Он обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Он не загрязняет грунтовые воды, не вредит животным и остается эффективным в течение 24 часов.

