Некоторые опытные дачники рассыпают семена укропа по всему участку, чтобы получить немало преимуществ, пишет ТСН.
Зачем рассыпать по огороду укроп?
Самосев и постоянно свежая зелень
Когда укроп растет в разных уголках участка, то начинает рассеиваться и появляется в течение всего сезона. Это позволяет всегда иметь под рукой свежую зелень без постоянного подсева.
Привлечение полезных насекомых
Во время цветения укроп привлекает пчел и других полезных насекомых. Они помогают опылять растения или уничтожают вредителей, поэтому это положительно влияет на общее состояние огорода.
Естественная защита от вредителей
Укроп имеет очень насыщенный аромат, поэтому может отпугивать с участка часть нежелательных насекомых.
Семена укропа защищает от вредителей / Фото Pexels
Защита от перегрева почвы
Зелень укропа быстро разрастается и частично даже затеняет землю. Это помогает сохранять влагу и уменьшает перегрев в жаркие дни, что особенно важно для нежных культур, растущих рядом.
Улучшение структуры почвы
Корни укропа неглубокие, но хорошо разветвляются и разрыхляют верхний слой земли. Благодаря этому почва лучше "дышит", удерживает влагу и становится более благоприятной для роста других растений.
Зачем рассыпают черный перец по грядке?
Черный перец используется как пестицид для отпугивания гусениц и борьбы с тлей, пишет Express. Он обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Он не загрязняет грунтовые воды, не вредит животным и остается эффективным в течение 24 часов.
Для подкормки клубники рекомендуется использовать дрожжевое удобрение и яблочный уксус, которые способствуют развитию корневой системы и повышают сладость ягод.
Древесная зола является натуральным удобрением, которое уменьшает кислотность почвы и улучшает качество вишен.