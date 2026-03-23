Профессиональный цветовод Петр Лемонов уже более 20 лет работает с растениями и знает об их уходе практически все. Он помогает ухаживать за зелеными насаждениями в офисах, кафе и ресторанах, а также делится советами по выращиванию комнатных растений в соцсетях.

Эксклюзивно для 24 Канала эксперт рассказал, какие комнатные растения не требуют много естественного света и могут расти в офисах или коридорах.

Какие растения не требуют много света?

По словам специалиста, на самом деле ни одно растение не может расти полностью без света, ведь он необходим для фотосинтеза. Однако есть виды, которые могут достаточно хорошо переносить слабое освещение или расти при искусственном свете.

Для офисов, коридоров или помещений с небольшим количеством естественного света часто выбирают такие растения как Zamioculcas zamiifolia, Sansevieria, Aglaonema и Aspidistra elatior,

– отметил цветовод.

Эксперт рассказал об аспидистре: смотрите видео

Он добавил, что эти растения считаются теневыносливыми и могут некоторое время сохранять декоративный вид даже в менее освещенных помещениях. Однако для нормального роста им все же нужно хотя бы минимальное освещение – естественное или искусственное.

"Также важно учитывать, что в условиях слабого освещения растения растут значительно медленнее. Из-за меньшей интенсивности света снижается транспирация, поэтому растения медленнее потребляют воду. Из-за этого нужно быть особенно осторожными с поливом: избыток влаги может привести к загниванию корней", – сказал цветовод.

Кроме того, при дефиците света растения часто теряют свою декоративность. Например, у Aglaonema могут мельчать листья и становиться менее выразительными, а Zamioculcas zamiifolia может вытягиваться, из-за чего побеги становятся слабее и растение теряет компактную форму.

Какие еще растения могут расти даже без окон?

Real Simple рассказал о еще нескольких растениях, которые способны расти с минимальным количеством света. Кроме замиокулькуса, сансевьерии и аспидистры, в помещении еще могут хорошо развиваться без большого количества света – аглаонема и лудизия.

Аглаонема

Китайское вечнозеленое растение бывает разных цветов и может процветать в условиях низкой освещенности. Это отличный вариант для начинающих, ведь она медленно растет, неприхотлива и подойдет практически для любой комнаты. Еще одно преимущество аглаонемы – это то, что она яркая и пестрая, и может мгновенно оживить пространство.

Лудизия

Также это растение известно как тигровая орхидея и имеет полосатые листья, что выделяется значительно больше чем цветы. Эти растения могут расти даже при очень слабом свете, и, в отличие от других видов орхидей, лудизии выращивают преимущественно ради красивых и ярких листьев.

Какие еще советы дал цветовод?