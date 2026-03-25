Если сейчас уделить немного времени освещению, поливу и подкормке, то растение начнет лучше развиваться в теплые месяцы, пишет Homes&Gardens.

Читайте также Почему гибнут комнатные растения дома: эксперт раскрыл главную причину

Как ухаживать за денежным деревом весной?

Дайте растению много света

Денежное дерево очень любит яркое освещение. Лучшее место для растения – солнечный подоконник. Если же света будет недостаточно, то растение начнет вытягиваться, образуя длинные и слабые стебли.

Правильный полив

С наступлением весны растение нуждается в немного больше влаги. Полив нужно осуществлять тогда, когда верхний слой почвы подсох. Вазон обильно поливают, но дают воде стечь, потому что застой влаги может привести к гниению корней.

Денежное дерево, как и другие суккуленты, лучше переносит режим "полив – полное высыхание", чем постоянную влажность. Весной полив растения должен происходить раз в 2 недели.



Качественная подкормка

Для денежного дерева подходит мягкое удобрение для суккулентов, которое вносят раз в несколько недель в небольшом количестве. Оно поможет стимулировать новый рост, не перегружая растение.

Владельцам растения стоит запомнить, что подкормка денежного дерева актуальна весной и летом, а осенью и зимой ее стоит прекратить.

Необходима обрезка

Если нефритовое растение выглядит вытянутым или потеряло форму, то март идеально подходит для обрезки. Удаление длинных побегов способствует формированию густой кроны и появлению новых почек. Для обрезки нужно использовать чистые и острые инструменты, чтобы не повредить растение.

Иногда может быть и такое, что корням стало тесно или почва плохо пропускает воду, то в таком случае следует провести пересадку. Подойдет свежий, хорошо дренированный субстрат и горшок большего размера. Денежное дерево любит расти в относительно компактном пространстве.

Благодаря такому правильному уходу, денежное дерево будет расти и радовать десятилетиями, при этом будет оставаться крепким.

Как правильно обрезать денежное дерево?

Активный рост растения в высоту является прямым признаком того, что его стоит подрезать, пишет Better Homes and Gardens. В идеале денежное дерево должно быть примерно одинаковым по высоте и ширине – так нагрузка распределится равномерно, а само растение будет выглядеть крепким и сбалансированным.

Во время обрезки стоит сначала убрать пожелтевшие листья, сухие ветви и побеги с коричневыми пятнами. Срезы делают у основания ветви, не повреждая ствол. Специалисты советуют обратить внимание на тонкие, вытянутые или поникшие ветви. Именно они ослабляют растение, поэтому их лучше удалить.

Что еще надо знать об уходе за растениями?