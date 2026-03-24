Специалист по уходу за растениями с более чем 20-летним опытом Петр Лемонов знает о них практически все. Он часто делится опытом и практическими советами по выращиванию комнатных растений в своих социальных сетях. В инстаграме за цветоводом уже следят более 17 тысяч поклонников.
Эксклюзивно для 24 Канала эксперт рассказал о самой распространенной причине гибели комнатных растений в домашних условиях
Почему погибают комнатные растения?
По словам эксперта, первоочередной причиной проблем с комнатными растениями чаще всего является дефицит света. Когда растению не хватает освещения, у него замедляется рост, ослабевает иммунитет и не развивается полноценно корневая система.
В таких условиях растение становится значительно уязвимее и постепенно ослабевает. Это, свою очередь, влечет за собой другие проблемы: повышается риск перелива, поскольку растение медленнее потребляет влагу, а также чаще появляются болезни и вредители,
– отметил цветовод.
Поэтому при выращивании комнатных растений одним из важнейших факторов является именно освещение. Когда растение получает достаточно света, оно активно растет, формирует сильную корневую систему и значительно лучше противостоит различным стрессам и заболеваниям.
Растениям необходимо освещение / Фото Pexels
Пеперомия туполистная хорошо растет при слабом освещении, а листья остаются ярко-зелеными в течение многих месяцев, пишет Real Simple. Пеперомия не требует частого полива и полноценно растет при низком уровне влажности.
Также прекрасно растет при непрямом свете и выдерживает длительное время слабого освещения эпипремнум золотистый. Подливать растение нужно только тогда, когда подсохнет почва.
Какие еще советы эксперта стоит знать?
Петр Лемонов рекомендует для маленьких квартир выбирать компактные растения, такие как Epipremnum aureum, Chlorophytum comosum и Aglaonema с темно-зелеными листьями, которые могут адаптироваться к умеренному освещению.
Растения, подходящие для тех, кто забывает о поливе : Zamioculcas zamiifolia, Sansevieria, Crassula ovata.