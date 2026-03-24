Специалист по уходу за растениями с более чем 20-летним опытом Петр Лемонов знает о них практически все. Он часто делится опытом и практическими советами по выращиванию комнатных растений в своих социальных сетях. В инстаграме за цветоводом уже следят более 17 тысяч поклонников.

Эксклюзивно для 24 Канала эксперт рассказал о самой распространенной причине гибели комнатных растений в домашних условиях

Почему погибают комнатные растения?

По словам эксперта, первоочередной причиной проблем с комнатными растениями чаще всего является дефицит света. Когда растению не хватает освещения, у него замедляется рост, ослабевает иммунитет и не развивается полноценно корневая система.

В таких условиях растение становится значительно уязвимее и постепенно ослабевает. Это, свою очередь, влечет за собой другие проблемы: повышается риск перелива, поскольку растение медленнее потребляет влагу, а также чаще появляются болезни и вредители,

– отметил цветовод.

Поэтому при выращивании комнатных растений одним из важнейших факторов является именно освещение. Когда растение получает достаточно света, оно активно растет, формирует сильную корневую систему и значительно лучше противостоит различным стрессам и заболеваниям.



Растениям необходимо освещение / Фото Pexels

Пеперомия туполистная хорошо растет при слабом освещении, а листья остаются ярко-зелеными в течение многих месяцев, пишет Real Simple. Пеперомия не требует частого полива и полноценно растет при низком уровне влажности.

Также прекрасно растет при непрямом свете и выдерживает длительное время слабого освещения эпипремнум золотистый. Подливать растение нужно только тогда, когда подсохнет почва.

