Якщо зараз приділити трохи часу освітленню, поливу та підживленню, то рослина почне краще розвиватися в теплі місяці, пише Homes&Gardens.

Як доглядати за грошовим деревом навесні?

Дайте рослині багато світла

Грошове дерево дуже любить яскраве освітлення. Найкраще місце для рослини – сонячне підвіконня. Якщо ж світла буде недостатньо, то рослина почне витягуватися, утворюючи довгі й слабкі стебла.

Правильний полив

З настанням весни рослина потребує трохи більше вологи. Полив потрібно здійснювати тоді, коли верхній шар ґрунту підсохнув. Вазон рясно поливають, але дають воді стекти, бо застій вологи може призвести до гниття коренів.

Грошове дерево, як і інші сукуленти, краще переносить режим "полив – повне висихання", ніж постійну вологість. Навесні полив рослини має відбуватися раз на 2 тижні.



Грошовому дереву необхідно забезпечити полив

Якісне підживлення

Для грошового дерева підходить м’яке добриво для сукулентів, яке вносять раз на кілька тижнів у невеликій кількості. Воно допоможе стимулювати новий ріст, не перевантажуючи рослину.

Власникам рослини варто запам’ятати, що підживлення грошового дерева актуальне навесні та влітку, а восени та взимку його варто припинити.

Необхідна обрізка

Якщо нефритова рослина виглядає витягнутою чи втратила форму, то березень ідеально підходить для обрізання. Видалення довгих пагонів сприяє формуванню густої крони та появі нових бруньок. Для обрізки потрібно використовувати чисті та гострі інструменти, щоб не пошкодити рослину.

Часом може бути й таке, що корінню стало тісно чи ґрунт погано пропускає воду, то у такому випадку варто провести пересадку. Підійде свіжий, добре дренований субстрат і горщик більшого розміру. Грошове дерево любить рости у відносно компактному просторі.

Завдяки такому правильному догляді, грошове дерево буде рости і тішити десятиліттям, при цьому залишатиметься міцним.

Як правильно обрізати грошове дерево?

Активне зростання рослини у висоту є прямою ознакою того, що її варто підрізати, пише Better Homes and Gardens. В ідеалі грошове дерево має бути приблизно однаковим за висотою і шириною – так навантаження розподілиться рівномірно, а сама рослина виглядатиме міцною та збалансованою.

Під час обрізки варто спочатку прибрати пожовкле листя, сухі гілки й пагони з коричневими плямами. Зрізи роблять біля основи гілки, не пошкоджуючи стовбур. Фахівці радять звернути увагу на тонкі, витягнуті чи пониклі гілки. Саме вони послаблюють рослину, тому їх краще видалити.

