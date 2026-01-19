Свекла сварится за 8 минут: добавьте только один секретный ингредиент

Хозяйки хорошо знают, как не просто сварить свеклу. Этот овощ используется во многих блюдах, но варится не быстрее, чем за час. Впрочем, одна пользовательница рассказала гениальный лайфхак, который поможет свариться свекле за несколько минут.

Свекла очень долго варится из-за плотной структуры и толстой кожуры, которые очень медленно пропускают тепло внутрь, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток блога Tastenotalk. Если средний корнеплод варится примерно 60 минут, то большой свекле понадобится аж 2 часа для полной готовности.

Как быстро сварить свеклу?

Блогерша показала довольно простой метод. Вместо варки она поместила свеклу в рукав для запекания. Сначала свеклу надо хорошо помыть, добавить внутрь 3 столовые ложки воды, закрутить и сделать несколько отверстий. Для полной готовности свеклу нужно варить в микроволновке 8 минут на максимальной мощности. В видеоролике блогера заметно, как к 10 минутам овощ полностью сварился, а кожура легко снималась за секунды.

Как быстро сварить свеклу: смотрите видео

Ускорить процесс варки поможет также обычное растительное масло. Нужно лишь добавить одну ложку в кастрюлю с кипящей водой. Секрет заключается в том, что масло обертывает овощ теплосберегающей пленкой, которая не дает теплу выходить, поэтому свекла варится значительно быстрее. Благодаря этому методу свекла сварится за 8 – 10 минут.

Как разогреть еду, когда нет света?

Для разогрева пищи без электричества можно использовать сито на большой кастрюле с водой на газовой плите, говорится в тиктоке блогера Марины. Нужно только набрать в кастрюлю воду, вскипятить ее, поставить сито, а на него сверху – пищу. Для лучшего результата блюдо стоит накрыть крышкой, чтобы она быстрее начала впитывать тепло.

Какие еще лайфхаки стоит знать?