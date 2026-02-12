Элементарное правило спасет стиральную машину от поломки: стоит запомнить
- Эксперты советуют не заполнять стиральную машину полностью, оставляя место для руки, во избежание поломок.
- Стирка в холодной воде может оставить микробы на тряпках и одежде, что требует горячей воды для эффективной очистки.
Некоторые хозяйки очень часто нарушают правило загрузки барабана. Однако специалисты единогласно отмечают, что заполнять всю стиральную машинку одеждой не стоит, потому что такое постоянное действие может привести к поломке.
Есть простой способ, который поможет проверить, не переусердствовали ли вы, пишет Good Houskeeping.
Какое правило одной руки спасет стиральную машинку?
Эксперты советуют ориентироваться на элементарное правило. После загрузки белья в барабане должно остаться место для вашей руки. Если ладонь свободно продвигается внутрь и ею даже можно пошевелить – объем выбран правильно.
Такое пространство позволяет вещам свободнее двигаться в воде с моющим средством, да и меньшее количество одежды обеспечивает лучшее качество. К тому же одежда будет меньше тереться друг о друга, поэтому дольше сохранять вид и форму. Если же рука будет едва проходить или вообще не поместится, то часть вещей лучше отложить.
Перед стиркой надо проверить загруженность рукой / Фото Pexels
Специалисты советуют быть осторожными с объемными и тяжелыми изделиями – утяжеленными или массивными одеялами. Даже если производитель позволяет машинную стирку, стоит учитывать возможности техники. Слишком тяжелое изделие может привести к чрезмерной нагрузке на механизм.
Похожий принцип работает и с сушилкой. Ее вместительность меньше, чем у стиральной машины, поэтому перезагрузка приведет к тому, что вещи высохнут неравномерно, появятся лишние складки, при этом возрастут затраты электроэнергии. Если белья много, то его лучше разделить на несколько циклов, чтобы сохранить технику и одежду.
Какие вещи испортятся в холодной воде?
Тряпки, губки и специальные насадки на швабры не следует стирать в холодной воде, поскольку микробы могут остаться, пишет Real Simple. Одежда, потенциально загрязненный фекалиями, полотенца, коврики для ванной, спортивная одежда и подстилки для домашних животных рекомендуется стирать в горячей воде для эффективной очистки.
Что еще стоит знать?
Для мягкости и белизны полотенец рекомендуется использовать уксус и пищевую соду во время стирки.
Использование большого количества моющего средства может изнашивать одежду, оставляя остатки мыла в волокнах, что разрушает их.
Частые вопросы
Какое правило одной руки помогает правильно загрузить стиральную машину?
Правило одной руки заключается в том, что после загрузки белья в барабан должно остаться место для вашей руки. Если ладонь свободно продвигается внутрь и ею можно пошевелить - объем выбран правильно.
Почему стоит быть осторожными со стиркой объемных и тяжелых изделий?
Даже если производитель разрешает машинную стирку, стоит учитывать возможности техники. Слишком тяжелое изделие может привести к чрезмерной нагрузке на механизм.
Какие вещи не следует стирать в холодной воде?
Тряпки, губки, специальные насадки на швабры, одежда, потенциально загрязненная фекалиями, полотенца, коврики для ванной, спортивная одежда и подстилки для домашних животных не следует стирать в холодной воде, поскольку микробы могут остаться.