Ноги не замерзнут даже при -15 градусах мороза: повторите старый дедушкин метод

Согласно прогнозу погоды, на следующие выходные нас ждут сильные морозы. Не все могут остаться дома, поэтому для того, чтобы сохранить ноги в тепле, стоит прибегнуть к одной простой манипуляции.

Зимние сапоги с утеплением могут не справиться со значительным холодом, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Jeff & Lauren.

Читайте также Почему зимняя куртка не держит тепло: как исправить ситуацию

Ноги при сильной минусовой температуре начинают мерзнуть из-за потери тепла и контакта с промерзшей поверхностью. Чтобы создать дополнительную защиту, вам понадобится обычная фольга.

Как уберечь ноги от холода?

Фольга хорошо отражает тепло, возвращая его обратно к телу. Теплоизоляционную фольгу используют в термоодежде или туристическом снаряжении. В обуви фольга также будет полезной, нужно ее только правильно применить.

Простой и интересный способ согреть ноги в холодное время предложил американский блогер. Такому трюку его научил дедушка. Сначала надо одеть несколько тонких шерстяных носков, а потом обернуть стопу пищевой фольгой. После этого сверху надо одеть еще один носок.

Благодаря такому способу фольга будет удерживать тепло внутри даже в самый сильный мороз. Довольно часто ноги мерзнут именно среди холод от земли, поэтому такой способ подойдет для всех, кто долго находится на улице.

Простой способ утеплить ноги: смотрите видео

Лучшим вариантом станет вырезание стельки из кухонной фольги по форме обуви, чтобы положить ее под основу. Чтобы не произошло чрезмерного потоотделения, желательно сделать несколько незначительных отверстий для вентиляции.

При желании, можно воспользоваться строительным фольгированным теплоизолятором, который является более плотным и дольше служит. В магазинах уже есть готовые многослойные стельки со слоем фольги.

Фольга вниз подойдет для активной ходьбы, а вот фольга договори подойдет для тех случаев, когда вы будете долго стоять на месте.

Для сохранения тепла ног зимой рекомендуется использовать детскую присыпку для впитывания влаги в обуви, говорится на форуме Reddit. Горчичный порошок может создать ощущение тепла, но следует быть осторожными из-за возможных раздражений кожи.

Какие еще советы стоит знать?