Ноги не змерзнуть навіть при -15 градусах морозу: повторіть старий дідусевий метод

Згідно з прогнозом погоди, на наступні вихідні нас чекають сильні морози. Не всі можуть залишитися вдома, тому для того, щоб зберегти ноги в теплі, варто вдатися до однієї простої маніпуляції.

Зимові чоботи з утепленням можуть не справитися зі значним холодом, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Jeff & Lauren.

Ноги при сильній мінусовій температурі починають мерзнути через втрату тепла й контакт з промерзлою поверхнею. Щоб створити додатковий захист, вам знадобиться звичайна фольга.

Як вберегти ноги від холоду?

Фольга добре відбиває тепло, повертаючи його назад до тіла. Теплоізоляційну фольгу використовують у термоодязі чи туристичному споряджені. У взутті фольга також буде помічною, потрібно її лише правильно застосувати.

Простий та цікавий спосіб зігріти ноги в холодну пору запропонував американський блогер. Такому трюку його навчив дідусь. Спочатку треба одягнути кілька тонких вовняних шкарпеток, а тоді обгорнути стопу харчовою фольгою. Після цього зверху треба одягнути ще одну шкарпетку.

Завдяки такому способу фольга буде утримувати тепло всередині навіть в найсильніший мороз. Досить часто ноги мерзнуть саме серед холод від землі, тому такий спосіб підійде для всіх, хто довго перебуває на вулиці.

Простий спосіб утеплити ноги: дивіться відео

Найкращим варіантом стане вирізання устілки з кухонної фольги за формою взуття, щоб покласти її під основу. Щоб не сталося надмірного потовиділення, бажано зробити кілька незначних отворів для вентиляції.

За бажання, можна скористатися будівельним фольгованим теплоізолятором, який є щільнішим й довше служить. У магазинах вже є готові багатошарові устілки з шаром фольги.

Фольга вниз підійде для активної ходьби, а от фольга договори підійде для тих випадків, коли ви будете довго стояти на місці.

Для збереження тепла ніг взимку рекомендується використовувати дитячу присипку для вбирання вологи у взутті, йдеться на форумі Reddit. Гірчичний порошок може створити відчуття тепла, але слід бути обережними через можливі подразнення шкіри.

Які ще поради варто знати?