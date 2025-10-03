Все секреты расскажет 24 Канал со ссылкой на Gardening know how.

Смотрите также Воздержитесь от обрезки 4 растений осенью: они поблагодарят вас цветением весной

Какие сорта копать в октябре?

Сорта позднего и основного типа – это те сорта, которые формируют клубни дольше и созревают ближе к осени. Их собирают в сентябре – октябре, когда надземная часть растений усыхает.

Сорта "Sarpo Mira", "Pink Fir Apple" упоминаются как такие, что могут созреть ближе к октябрю.

Когда лучше всего собрать?

Как правило, картофель копают, когда надземная часть растения полностью усыхает – листья желтеют и отмирают. Это сигнализирует, что клубни уже прекратили расти. Как пишет Gardeners' World, для максимального качества хранения желательно дождаться, пока кожура клубней станет плотнее (в течение нескольких дней после усыхания растений). Лучше выбирать сухой день для выкапывания – влажная погода увеличивает риск повреждения или гниения.



Когда лучше всего собирать картофель / Фото Unsplash

Как лучше хранить картофель?