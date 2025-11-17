Большинство из нас знакомы с популярным методом очистки с помощью соды и уксуса, впрочем такое комбо не всегда работает, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как прочистить слив на кухне?

От сильного накопления остатков пищи сода не спасет, поэтому придется воспользоваться другим методом. Лучше всего сразу переходить к механической очистке. Самым действенным вариантом считается сантехнический трос. Он хорошо выдерживает нагрузки и сможет долго прослужить.

Если троса нет, то можно смастерить подручный инструмент. Возьмите металлическую проволочную вешалку, выпрямите ее, сформируйте маленький крючок на конце и осторожно вытяните загрязнения.



Прочистить слив достаточно просто / Фото Freepik

В противном случае подойдет еще более простой способ. Нужно лишь открутить коленце и вылить оттуда весь мусор, который в нем накопился. Только для этого метода воспользуйтесь ведром или глубокой миской, чтобы собрать воду, которая может вылиться из труб.

Кроме того, для кухонных раковин лучше всего подходят ферментные средства. В них содержатся бактерии и ферменты, которые растворяют жиры, белки и крахмал. Такие препараты действуют гораздо эффективнее, чем сода с уксусом, или агрессивные химикаты. Они безопасны для труб, а их регулярное применение помогает предотвратить повторные засорения.

Специалисты The Mirror советуют перед тем, как заливать что-то в трубу, сначала попробовать вантуз. Он поможет вынуть главное препятствие – прекрасно улавливает волосы и остатки пищи, поэтому благодаря его использованию, труба прочистится гораздо лучше и не будет забиваться в будущем.

