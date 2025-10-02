Даже после тщательной уборки, пыль на мебели оседает очень быстро, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Она способна вызвать аллергию и раздражение дыхательных путей, поэтому нужно знать один эффективный способ, который поможет избавиться от пыли и дольше сохранить чистоту в доме.

Чем вывести пыль с мебели?

Хозяйки рассказали проверенный метод, который не только хорошо убирает пыль с поверхности, но и уменьшает ее повторное накопление. Домашнее средство позволит мебели оставаться ухоженной и блестящей.

Для приготовления средства понадобится 60 миллиграммов дистиллированного уксуса, столовая ложка масла холодного отжима и несколько капель средства для мытья посуды. Можно добавить еще немного эфирного масла, чтобы раствор получил хороший запах.



Домашний спрей хорошо выводит пыль / Фото Pexels

В пустой распылитель нужно налить 1,5 стакана воды, тогда добавить уксус, оливковое масло и моющее средство. Чтобы компоненты смешались, все надо тщательно встряхнуть, а потом только нанести на салфетку из микрофибры и протереть запыленные поверхности.

В случае остатков раствора можно все протереть влажной салфеткой, чтобы избежать разводов. Такой домашний спрей хорошо вытирает пыль и даже создает защитный слой, который предотвратит повторное оседание пыли до месяца.

Нужно ли вытирать пыль с растений?

Не все регулярно вытирают пыль с листьев растений, но это действие необходимо делать, пишет Southern Livivng. Эксперты отметили, что скопления пыли мешают фотосинтезу, потому что уменьшают количество света, которое доступно для листьев. Даже тонкий слой пыли уже снижает эффективность солнечного света. Вытирание пыли с растений помогает защитить их от вредителей – тли и клещей.

