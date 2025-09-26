Чаще всего затхлость ощущается из-за повышенной влажности, плохой вентиляции, плесени или сырой одежды, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. От затхлого запаха нужно избавляться, потому что он впитывается в вещи, а проветривание не всегда способно помочь.
Читайте также Как легко вывести ужасные пятна от пота: этот способ уже проверен
Как избавиться от затхлого запаха одежды?
Специалисты советуют время от времени оставлять дверцу шкафа открытой и открывать окно. Избежать влажности поможет осушитель воздуха, особенно полезным он является в небольших помещениях.
Полки и дверцы стоит помыть моющим средством и вытереть насухо. После этого надо положить в шкаф небольшую емкость с пищевой содой, которая помогает поглотить влагу и запахи. Менять ее на новую стоит каждый месяц.
Запах влажности с одежды можно вывести / Фото Pexels
Дополнительно после этих шагов можно попробовать разложить по полкам поглотители запаха или ароматические саше. Хорошо отводит запах аромат лаванды и кофе.
Если же неприятно пахнет обувь, тогда внутрь можно положить кусочек сухого мыла или специальный дезодорант.
Издание Southern Living рекомендует постирать одежду с неприятным запахом в стиральной машине при высокой температуре с добавлением уксуса. Полки также можно дополнительно протереть раствором уксуса и воды.
Как отстирать пятна от жира?
Для удаления жирных пятен с кухонных полотенец эффективным является использование моющего средства, которое нужно нанести на пятна и оставить на несколько часов перед стиркой.
Другой метод борьбы с пятнами - кипячение полотенец с отбеливателем и стиральным порошком, что помогает даже при сложных загрязнениях.