Если в вашем холодильнике "поселился" неприятный запах, источник которого вы все не можете определить, или же места для новых продуктов не хватает – время опустошить все полки и выбросить кое-что из него, пишет Real Simple.
Что следует выбросить из холодильника?
Просроченные продукты
Нет вообще никакой причины хранить просроченные сыр, молоко, йогурт, гнилые овощи и остатки пищи в контейнерах, что уже пахнут не слишком хорошо, пишет Good Housekeeping.
Старайтесь проверять холодильник по крайней мере раз в неделю и отсортировывать скользкие, увядшие овощи и фрукты. Это может показаться затратным – но если не убрать их немедленно, они заразят гнилью остальные продукты в холодильнике, и вы потеряете значительно больше.
Соусы, которые вы не используете
Очень часто соусы из магазина имеют долгий срок годности, а потому лежат на полках холодильника месяцами. Но если соус вам не нравится, или вы не представляете, где можете использовать его, не стоит держать его и дальше.
Тайны контейнеров
Вероятно, в каждом холодильнике найдется по крайней мере один контейнер с остатками пищи или другими продуктами, которых вы совсем не можете вспомнить. И именно от этого нужно избавиться прежде всего. Если какой-то продукт вы не можете узнать или вспомнить, когда же вы клали его в холодильник – время с ним попрощаться.
Для того чтобы избегать такой проблемы в будущем, эксперты советуют использовать прозрачные маркированные контейнеры.
Одинаковые продукты
Иногда случается такое, что на полках оказывается две одинаковые банки варенья, или несколько упаковок сыра – и это небольшая проблема, ведь в конце концов вы используете их, но не забывайте, что все они занимают место на полках. Если у вас есть несколько открытых банок с одинаковой заправкой для салата, следует объединить их в одну.
Старая коробка пищевой соды
Многие используют лайфхак с содой, чтобы избавиться от запахов в холодильнике. И этот продукт для этого действительно идеально подходит – но сода не может служить вечно. Если вы заметили проблему с запахом в холодильнике, скорее всего, соду уже пора заменить.
