Есть простой способ быстро это проверить, и для этого понадобится обычный магнит, пишет Southern Living.

Читайте также Эти вещи никогда нельзя мыть горячей водой: испортите их очень быстро

Как проверить серебряную вещь?

Когда-то серебряные наборы были неотъемлемой частью праздников и свадебных подарков, которые собирали годами и передавали из поколения в поколение. Сегодня же такие вещи все чаще появляются на полках секонд-хендов. Среди чайных сервизов и столовых приборов любители винтажа могут наткнуться на настоящие сокровища.

Чтобы не выискивать клеймо или отметку 925, можно воспользоваться маленьким магнитом, который стоит иметь при себе. Речь идет о зажиме для денег с магнитной застежкой.



Зажим для денег поможет обнаружить серебро

Дело в том, что настоящее серебро этой пробы не реагирует на магнит, поскольку состоит из металлов, которые не имеют магнитных свойств. Если предмет притягивается, то это может свидетельствовать о другом металле.

Насколько магнитный метод надежный?

Отсутствие реакции на магнит – это не гарантия того, что перед вами может быть серебро. Есть немало других металлов, которые также не притягиваются, но могут выглядеть похоже. В заблуждение может ввести алюминий или некоторые виды нержавеющей стали.

Поэтому его следует использовать как первый фильтр. Если есть притяжение – это точно не серебро. Если нет, то стоит проверить дополнительно, поскольку это может быть настоящее изделие или просто похожий материал.

Как отчистить серебро?

Полезный лайфхак рассказала в своем инстаграме блогер София Сизова. В сосуд нужно налить кипяток, нарвать кусочки фольги и насыпать столовую ложку соды с горкой. Тогда сразу забросить серебро внутрь – на глазах произойдет бурная реакция и серебро очистится за несколько минут.

После этого надо промыть серебро проточной водой. В результате оно станет более блестящим, а в емкости с водой останутся грязные частицы.

Серебро со временем темнеет из-за естественного химического процесса – окисления, вызванного взаимодействием меди с серой и сероводородом в воздухе. На теле этот процесс ускоряется из-за пота, кожного жира или повышенной влажности.

Какие еще есть лайфхаки?