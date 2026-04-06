Поддерживать его в чистоте совсем не сложно, нужно лишь придерживаться базовых правил, пишет Martha Stewart.

Как дезинфицировать туалетный ершик?

Самой простой и эффективной привычкой считается мытье ершика сразу после использования. Достаточно лишь промыть его горячей водой, чтобы смыть остатки грязи и предотвратить накопление бактерий.

Не менее важно его правильно высушить. После мытья не стоит ставить щетку в подставку. Ее стоит оставить на некоторое время в проветриваемом месте, чтобы стекла вода. Влага – это идеальная среда для развития микроорганизмов, поэтому лучше ее избегать.

Кроме того, стоит обращать внимание на подставку. Она должна иметь отверстия для вентиляции, которые помогут избежать застоя влаги. Закрытая емкость хоть и выглядит эстетично, но способствует появлению запаха и бактерий.

За подставкой тоже нужно ухаживать, ее нужно регулярно мыть или протирать дезинфицирующими средствами и хорошо высушивать. В противном случае она сама станет источником загрязнения для щетки.



Надо ухаживать за щеткой и подставкой

Если ершик используется часто, его следует глубоко очищать примерно раз в неделю. Для этого подойдет замачивание в дезинфицирующем растворе – это может быть отбеливатель с уксусом или перекись водорода, а также раствор соды или даже горячая вода с моющим средством. Ершик в таком растворе следует оставить на 10 – 15 минут для полного очищения.

Однако даже при регулярном уходе ершик не будет служить вечно. Его рекомендуется менять каждые 6 – 12 месяцев, если щетина потеряла форму, изменила цвет или выглядит изношено.

Следует понимать, что старая вещь хуже очищает и может накапливать больше бактерий, поэтому стоит установить привычку менять его раз в год.

К слову, эксперт Кей Митчелл рекомендует использовать отбеливатель дважды в день для поддержания чистоты унитаза, отказавшись от ершика, пишет Express. Для труднодоступных мест под ободком она использует специальные пенные средства, а для удаления ржавчины советует применять таблетки для посудомоечной машины.

