Є простий спосіб швидко це перевірити, і для цього знадобиться звичайний магніт, пише Southern Living.

Як перевірити срібну річ?

Колись срібні набори були невід’ємною частиною свят та весільних подарунків, які збирали роками та передавали з покоління в покоління. Сьогодні ж такі речі все частіше з’являються на полицях секонд-хендів. Серед чайних сервізів та столових приборів любителі вінтажу можуть натрапити на справжні скарби.

Щоб не вишукувати клеймо чи позначку 925, можна скористатися маленьким магнітом, який варто мати при собі. Йдеться про затискач для грошей з магнітною застібкою.



Затискач для грошей допоможе виявити срібло

Річ у тому, що справжнє срібло цієї проби не реагує на магніт, оскільки складається з металів, які не мають магнітних властивостей. Якщо предмет притягується, то це може свідчити про інший метал.

Наскільки магнітний метод надійний?

Відсутність реакції на магніт – це не гарантія того, що перед вами може бути срібло. Є чимало інших металів, які також не притягуються, але можуть виглядати схоже. В оману може ввести алюміній чи деякі види нержавіючої сталі.

Тому його варто використовувати як перший фільтр. Якщо є притягання – це точно не срібло. Якщо ні, то варто перевірити додатково, оскільки це може бути справжній виріб чи просто схожий матеріал.

Як відчистити срібло?

Корисний лайфхак розповіла у своєму інстаграмі блогерка Софія Сізова. У посудину потрібно налити окріп, нарвати шматочки фольги та насипати столову ложку соди з гіркою. Тоді одразу закинути срібло всередину – на очах відбудеться бурхлива реакція і срібло очиститься за кілька хвилин.

Після цього треба промити срібло проточною водою. У результаті воно стане блискучішим, а в ємності з водою залишаться брудні частинки.

Срібло з часом темніє через природний хімічний процес – окислення, спричинений взаємодією міді з сіркою та сірководнем у повітрі. На тілі цей процес прискорюється через піт, шкірний жир чи підвищену вологість.

