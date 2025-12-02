Маленькие охотники: 3 совета собак, которые прогоняют мышей из дома

В частных домах грызуны часто надоедают своим появлением. Есть немало ловушек против мышей, впрочем есть определенные породы собак, которые не дают вредителям завестись в доме. Хотя они и маленькие, но грызуны их очень боятся.

Мало кто может подумать, что эти собаки способны спугнуть мышей, но они могут доставать до узких уголков и даже гнезд грызунов, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Какие собаки прогоняют мышей?

Рассел-терьер

Эти собаки были выведены в Англии для охоты на лисиц и мелких грызунов. Животные игривые и любят проводить время с людьми, а еще хорошо справляются с мышами, поэтому можете не переживать, что они появятся в вашем доме.

Такса

Таксы любят жить в паре с еще одной собакой, поэтому когда их двое, они становятся прекрасными компаньонами и охотно будут ловить мышей дома.

Йоркширский терьер

Маленькие йорки когда-то выводились специально для охоты на крыс. Эти собачки довольно сообразительные, преданные и энергичные.



Йорки способны прогонять мышей / Фото Pexels

Перед тем, как завести собаку, помните о нескольких важных правилах:

Прививки. Каждый год делайте вакцинацию, в частности от лертоспироза.

Вакцинация от бешенства. Придерживайтесь графика ревакцинации – раз в 3 года.

Профилактика от блох и клещей. Она обязательна для домашних любимцев. Средства предотвращают паразитов и имеют дегельминтирующие свойства, поскольку грызуны переносят ленточных червей.

Правильный уход за собакой гарантирует ему здоровье, поэтому следует обязательно обращать внимание на эти три фактора ухода.

Издание Real Simple пишет, что мышей привлекают в дом несколько вещей. Вентиляционные отверстия и трубы становятся местом входа грызунов. Чтобы защитить дом, стоит загерметизировать каждую возможную щель. Грызуны нуждаются в воде, поэтому если у вас протекают трубы или есть миски с водой для домашних животных, то они еще долго будут находиться в доме.

