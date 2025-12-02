Маленькі мисливці: 3 поради собак, які проганяють мишей з дому

У приватних будинках гризуни часто надокучають своєю появою. Є чимало пасток проти мишей, втім є певні породи собак, які не дають шкідникам завестися в оселі. Хоч вони й маленькі, але гризуни їх дуже бояться.

Мало хто може подумати, що ці собаки здатні злякати мишей, але вони можуть діставати до вузеньких куточків та навіть гнізд гризунів, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Які собаки проганяють мишей?

Рассел-тер’єр

Ці собаки були виведені в Англії для полювання на лисиць та дрібних гризунів. Тварини грайливі й люблять проводити час з людьми, а ще добре справляються з мишами, тож можете не переживати, що вони з’являться у вашому будинку.

Такса

Такси люблять жити в парі зі ще однією собакою, тож коли їх двоє, вони стають чудовими компаньйонами й залюбки ловитимуть мишей вдома.

Йокрширський тер’єр

Маленькі йорки колись виводилися спеціально для полювання на щурів. Ці собачки доволі кмітливі, віддані та енергійні.



Йорки здатні проганяти мишей / Фото Pexels

Перед тим, як завести собаку, пам’ятайте про кілька важливих правил:

Щеплення. Кожного року робіть вакцинацію, зокрема від лертоспірозу.

Вакцинація від сказу. Дотримуйтеся графіку ревакцинації – раз на 3 роки.

Профілактика від бліх та кліщів. Вона обов’язкова для домашніх улюбленців. Засоби запобігають паразитам та мають дегельмінтуючі властивості, оскільки гризуни переносять стрічкових черв’яків.

Правильний догляд за собакою гарантуватиме йому здоров’я, тому слід обов’язково звертати увагу на ці три фактори догляду.

Видання Real Simple пише, що мишей приваблюють у дім кілька речей. Вентиляційні отвори та труби стають місцем входу гризунів. Щоб захистити дім, варто загерметизувати кожну можливу щілину. Гризуни потребують води, тож якщо у вас протікають труби чи є миски з водою для домашніх тварин, то вони ще довго перебуватимуть у домі.

Як вивести з дому інших шкідників?