Укр Рус
Лайфхаки Хитрости на каждый день Елка будет стоять до Рождества: простые трюки, чтобы она была свежая и ароматная
1 декабря, 17:27
3

Елка будет стоять до Рождества: простые трюки, чтобы она была свежая и ароматная

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Для сохранения свежести елки важно поддерживать постоянное увлажнение, делать свежий срез перед установкой и избегать расположения возле источников тепла.
  • Лучшим выбором для украшений являются светодиодные гирлянды, поскольку они не нагревают ветви и не способствуют пересыханию дерева.

Живая елка создает особую атмосферу праздника благодаря своему виду и запаху. Но для того, чтобы она долго простояла, дереву следует обеспечить правильный уход.

Большинство начнут покупать елку уже в начале декабря, чтобы добавить праздничности в дом ко дню святого Николая, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Часто тепло в квартире сокращает жизнь дерева, но есть несколько секретов, которые помогут простоять зеленой красавице до Рождества и Нового года.

Читайте также Осторожно: 5 зимних ловушек, которые могут вызвать пожар в доме

Сколько времени живет елка?

В среднем свежесрезанная елка может простоять 3 – 4 недели, однако все зависит от ухода. Если забывать о поливе, то срок может сократиться и до 2 недель.

Чем лучше дерево увлажнено и чем дальше оно стоит от каминов, батарей и других источников тепла, тем дольше будет сохраняться его свежесть,
– отметил ландшафтный дизайнер Сэм Ниманн.

Как правильно ухаживать за елкой?

Главная потребность – вода

Очень важно не допустить подставке с водой стать сухой, потому что елка быстро закупоривает срез и потом уже не сможет эффективно пить воду. Перед тем, как поставить дерево в подставку, нужно сделать свежий срез – отрезать пол сантиметра от основания. Это поможет елке лучше поглощать влагу.

До речі, знайти штучну чи живу ялинку за найкращими цінами можна на Prom. А ще гірлянди, кульки та усілякі прикраси. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Держать елку стоит в прохладном месте и подальше от солнечного света и высокой температуры, поскольку она ускоряет высыхание.

Выбирайте безопасные украшения

Светодиодные гирлянды являются лучшим вариантом, поскольку не нагревают ветви и не пересушивают дерево.


Для елки стоит выбирать безопасные украшения / Фото Freepik

Если же хвоя начнет сыпаться на пол, то это станет сигналом, что дерево высохло и его уже нужно выносить. Есть один простой способ проверки – нужно согнуть веточку. Если она хрупкая и начнет ломаться, то это признак того, что дерево уже опасное, а сухая хвоя является легко воспламеняющейся.

Перед покупкой надо выбрать свежее дерево, с которого не будет осыпаться хвоя после того, как вы проведете рукой по ветке. Воду доливать нужно каждый день. А чтобы елка могла достаточно пить, нужно использовать подставку с большим резервуаром.

Кстати, на живых елках могут прятаться пауки, пишет The Mirror. Блогер Дейзи Алула рекомендует завезти елку на автомойку и промыть ее мойкой высокого давления, чтобы избавиться от пауков перед занесением в дом. Если нет возможности использовать машину, можно встряхнуть елку после покупки, чтобы удалить мелких насекомых.

Какие еще есть интересные лайфхаки?

Частые вопросы

Когда большинство людей начинают покупать елку?

Большинство начинают покупать елку уже в начале декабря, чтобы добавить праздничности в дом ко дню святого Николая.

Сколько времени в среднем может простоять свежесрезанная елка?

В среднем свежесрезанная елка может простоять 3 - 4 недели, однако все зависит от ухода.

Какие советы даны для правильного ухода за елкой?

Для правильного ухода за елкой важно обеспечить ее водой, держать в прохладном месте подальше от источников тепла, выбирать безопасные украшения - например, светодиодные гирлянды.