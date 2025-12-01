Ялинка стоятиме до Різдва: прості трюки, щоб вона була свіжа та пахуча

Жива ялинка створює особливу атмосферу свята завдяки своєму вигляду й запаху. Та для того, щоб вона довго простояла, дереву варто забезпечити правильний догляд.

Більшість почнуть купувати ялинку вже на початку грудня, щоб додати святковості в дім до дня святого Миколая, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Часто тепло в квартирі скорочує життя дерева, але є кілька секретів, які допоможуть простояти зеленій красуні до Різдва та Нового року.

Читайте також Обережно: 5 зимових пасток, що можуть спричинити пожежу в домі

Скільки часу живе ялинка?

У середньому свіжозрізана ялинка може простояти 3 – 4 тижні, однак все залежить від догляду. Якщо забувати про полив, то термін може скоротитися й до 2 тижнів.

Чим краще дерево зволожене і чим далі воно стоїть від камінів, батарей та інших джерел тепла, тим довше зберігатиметься його свіжість,

– зазначив ландшафтний дизайнер Сем Німанн.

Як правильно доглядати за ялинкою?

Головна потреба – вода

Дуже важливо не допустити підставці з водою стати сухою, бо ялинка швидко закупорює зріз і потім вже не зможе ефективно пити воду. Перед тим, як поставити дерево у підставку, потрібно зробити свіжий зріз – відрізати пів сантиметра від основи. Це допоможе ялинці краще поглинати вологу.

До речі, знайти штучну чи живу ялинку за найкращими цінами можна на Prom. А ще гірлянди, кульки та усілякі прикраси. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Тримати ялинку варто в прохолодному місці й подалі від сонячного світла та високої температури, оскільки вона пришвидшує висихання.

Обирайте безпечні прикраси

Світлодіодні гірлянди є найкращим варіантом, оскільки не нагрівають гілки та не пересушують дерево.



Для ялинки варто обирати безпечні прикраси / Фото Freepik

Якщо ж хвоя почне сипатися на підлогу, то це стане сигналом, що дерево висохло і його вже потрібно виносити. Є один простий спосіб перевірки – потрібно зігнути гілочку. Якщо вона крихка й почне ламатися, то це ознака того, що дерево вже небезпечне, а суха хвоя є легко займистою.

Перед покупкою треба обрати свіже дерево, з якого не буде обсипатися хвоя після того, як ви проведете рукою по гілці. Воду доливати потрібно кожного дня. А щоб ялинка могла достатньо пити, потрібно використовувати підставку з великим резервуаром.

До речі, на живих ялинках можуть ховатися павуки, пише The Mirror. Блогерка Дейзі Алула рекомендує завезти ялинку на автомийку та промити її мийкою високого тиску, щоб позбутися павуків перед занесенням в дім. Якщо немає можливості використати машину, можна струсити ялинку після купівлі, щоб видалити дрібних комах.

Які ще є цікаві лайфхаки?