Больше не стирайте так полотенца: от одной ошибки они станут серыми и шершавыми
- Не все полотенца можно стирать вместе из-за различий в толщине, цвете и степени загрязнения, что может привести к их повреждению или неправильной стирке.
- Разные типы полотенец требуют разных температур стирки: белые хлопковые при 60°C, цветные при 60°C, а из микрофибры при 30°C, во избежание повреждения волокон и сохранения цвета.
После определенных ошибок полотенца после стирки могут быть даже в худшем состоянии, чем раньше. На это может повлиять неправильная температура, цикл стирки и не только.
Полотенца хоть и могут казаться между собой похожими, однако отличаются по цвету, весу, типу волокна и степени загрязнения, пишет Interia Kobieta. Эти различия означают, что не все полотенца можно стирать вместе.
Почему нельзя стирать вместе все полотенца?
Толстые банные полотенца поглощают больше воды и требуют более интенсивного цикла отжима и более долгой сушки. А вот тонкие кухонные полотенца стираются и сохнут быстрее. Смешивание таких полотенец в одном цикле приведет к тому, что более тонкие перестираются, а толстые – выстираются недостаточно.
Еще одной проблемой является разница в цвете. Новые ткани с насыщенным цветом могут потерять свой пигмент через несколько стирок. Смешивание темных полотенец со светлыми приведет к тому, что цвет может обесцветиться. Высокая температура лишь закрепит изменение цвета.
Смешивание очень грязных полотенец с теми, которые использовались всего несколько раз, приведет к распространению бактерий и запахов по всему барабану. В результате чистые ткани могут иметь несвежий запах после сушки.
Белые полотенца всегда надо стирать отдельно / Фото Freepik
При какой температуре стирать полотенца?
Белые хлопковые полотенца лучше всего стирать при температуре 60 градусов. Она эффективно удаляет бактерии и пылевых клещей. Установка температуры на уровне 90 градусов может повредить волокна.
Цветные полотенца стоит стирать при температуре 60 градусов, поскольку слишком высокий режим ускорит выцветание. Достаточно низкая температура позволит микробам и остаткам моющего средства оставаться на ткани, поэтому стирка получится неэффективной.
Полотенца из микрофибры следует стирать при температуре 30 градусов. Более высокая температура может повредить волокна, поэтому из-за этого полотенце перестанет функционировать должным образом. Специалисты советуют стирать микрофибру в деликатном режиме.
Какие есть самые распространенные ошибки во время стирки полотенец?
Перегрузка барабана – одна из самых распространенных ошибок. Полотенца в процессе стирки поглощают много воды и порошка, поэтому требуют достаточно места для полоскания.
Вторая проблема – избыток смягчителя ткани. Средство смягчает белье, однако на полотенцах он покрывает волокна и уменьшает их впитывающую способность. Из-за этого полотенце хуже поглощает воду и приобретает неприятный запах.
Блогерка София Сизова рекомендует использовать уксус вместо кондиционера для смягчения ткани полотенец. Она рекомендует добавлять половину стакана столового уксуса в отсек для кондиционера. Оказывается, он смягчает ткань и убирает неприятные запахи.
Следует помнить, что влажные, сложенные полотенца – это идеальная среда для размножения бактерий. Чтобы они оставались свежими и мягкими, их следует сразу сушить после использования.
Тряпки, губки и специальные насадки на швабры не следует стирать в холодной воде, поскольку микробы могут остаться.
Для мягкости и белизны полотенец рекомендуется использовать уксус и пищевую соду во время стирки.
