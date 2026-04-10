Гортензии будут цвести все лето без перерыва: подкормите их этим весной
- Оптимальный период для первой подкормки гортензий – середина апреля, когда температура стабилизируется около 10°C.
- В начале сезона рекомендуется использовать удобрения с калием и фосфором, избегая азотных удобрений, чтобы укрепить корни и обеспечить обильное цветение.
Уход за гортензиями весной требует внимательности. Садоводы часто стремятся подкормить кусты всеми возможными удобрениями, однако поспешность в определенных случаях может только навредить.
Оказывается, что неправильно выбранное время или удобрения не только не дадут результата, но и ослабят растение, говорится на ютуб-канале "Оксана декор сад".
Читайте также К Пасхе смородину надо подкормить ценным удобрением: осталось несколько дней
Эксперт по выращиванию гортензий Оксана Филиппова рассказала, что из-за нестабильной погоды и резких температурных перепадов, сроки ухода нужно корректировать.
Когда подкармливать гортензии?
Почки на побегах гортензии могут просыпаться в начале весны, однако корневая система активизируется значительно медленнее. Если внести удобрения в холодную почву, то растение просто не сможет их усвоить.
Оптимальный период для первой подкормки – середина апреля. Именно в это время температура уже стабилизируется и держится около 10 градусов тепла.
Одна из самых распространенных ошибок – это использование азотных удобрений еще на старте сезона. Они стимулируют быстрый рост зеленой массы, но побеги при этом формируются слабыми и тонкими.
Для кустов гортензии важно создать прочную основу куста, которая сможет выдержать крупные соцветия. Именно поэтому в начале сезона азот лучше не использовать.
На старте сезона целесообразно выбирать удобрения с калием и фосфором. Они помогают укрепить корни и способствуют будущему обильному цветению.
Среди удобрений, которые хорошо себя зарекомендовали:
- Пекацид – подкисляет почву и обеспечивает растение фосфором, что улучшает усвоение питательных веществ.
- Удобрения длительного действия – постепенно отдают полезные элементы и не вредят корневой системе. Их нужно заворачивать в почву на глубину 2 – 3 сантиметра.
- Комплексные гранулированные смеси – рекомендуется вносить перед дождем или обильным поливом для лучшего эффекта.
Придбати добрива для гортензії можна на Prom. Якщо звикли до онлайн-шопінгу зі смартфона, можете скористатися додатком Prom. Він один з найпопулярніших в Україні для покупок: входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.
Что важно, перед внесением удобрений стоит завершить обрезку кустов. В апреле это нужно сделать до начала активного сокодвижения, иначе растение может потерять много сока и временно приостановить рост.
Если же момент упущен, то обрезку лучше перенести на май, когда появятся первые листья.
Весенняя обрезка гортензии по "правилу карандаша" стимулирует обильное цветение, контролирует высоту и ширину куста, улучшает вентиляцию и уменьшает риск заболеваний, пишет Interia Kobieta.
Для правильной обрезки оставляют побеги толщиной с карандаш, удаляя тонкие, что не выдерживают тяжелые соцветия, а также поврежденные и старые побеги для направления энергии на сильные части растения.
Размещение кормушки для птиц в саду привлечет птиц, которые питаются клещами, уменьшая их популяцию.
В апреле можно сажать свеклу, картофель, капусту кале, горох и лук порей, поскольку эти овощи устойчивы к непредсказуемой погоде.
Частые вопросы
Почему важно правильно выбрать время для подкормки гортензий?
Неправильно выбранное время для подкормки может ослабить растение - если внести удобрения в холодную почву, растение не сможет их усвоить. Оптимальный период для первой подкормки - середина апреля, когда температура стабилизируется.
Какие удобрения не рекомендуется использовать в начале сезона для гортензий?
В начале сезона не рекомендуется использовать азотные удобрения, поскольку они стимулируют быстрый рост зеленой массы, но формируют слабые и тонкие побеги. Лучше выбирать удобрения с калием и фосфором.
Какие удобрения рекомендуются для подкормки гортензий и почему?
Рекомендуются удобрения с калием и фосфором, такие как 'Пекацид', удобрения длительного действия и комплексные гранулированные смеси. Они укрепляют корни и способствуют обильному цветению - 'Пекацид' подкисляет почву и обеспечивает растение фосфором.